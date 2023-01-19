В 2022 году через аэропорт Хельсинки прошло почти 13 миллионов пассажиров

В 2022 году через аэропорты Finavia прошло в общей сложности 15 405 024 пассажира. Из них 78% летели международными рейсами, а 22% – внутренними. Количество пассажиров увеличилось на 187% по сравнению с прошлым годом. Общее количество полетов, то есть взлетов и посадок, составило 167 409, что на 83% больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году в аэропорту Хельсинки побывало в общей сложности 12,9 миллиона пассажиров, 87% из которых были пассажирами международных рейсов и 13% – пассажирами внутренних рейсов. Авиасообщение с Европой и США прекрасно восстановилось. Однако доля трансферных рейсов между Азией и Европой оставалась небольшой, в результате чего в аэропорт Хельсинки вернулись лишь около 70% рейсов по сравнению с периодом до пандемии.

„Мы активно работаем с авиакомпаниями и туристическими организациями над укреплением авиасообщения. В 2022 году из Финляндии осуществлялось 130 прямых авиарейсов по всему миру. В прошлом году количество пассажиров увеличилось, особенно на европейских рейсах“, – говорит Петри Вуори, вице-президент Finavia по продажам и развитию маршрутов.

Самыми популярными пунктами назначения полетов из аэропортов Finavia были Стокгольм, Лондон, Амстердам, Париж и Копенгаген. Из всех международных рейсов наибольшее количество пассажиров было на рейсах в Германию, Испанию, Швецию, Великобританию и Францию.

Компания Finavia управляет 20 аэропортами в Финляндии и развивает их, предлагая наилучшие дальние перелеты в странах Северной Европы и обеспечивая удобное авиасообщение между Европой и остальным миром. Приверженность компании Finavia принципам повышения качества обслуживания пассажиров, устойчивого развития и разработки ноу-хау в области работы в снежных условиях признана одной из лучших в мире. Все аэропорты компании Finavia являются углеродно-нейтральными. Finavia делает мир ближе.