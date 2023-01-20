Хотите уехать за границу? Вот самые дешевые для иностранцев страны Европы в 2023 году

Цифровые кочевники смогут жить и работать в стране до 12 месяцев. Чтобы соответствовать требованиям, заявители должны зарабатывать не менее 2800 евро в месяц, что в четыре раза превышает минимальную заработную плату в Португалии.

Португалия с ее солнечными пляжами и шумными городами — самое популярное в Европе направление любителей работать удаленно. Numbeo оценивает Португалию по индексу стоимости жизни в 45,3 балла.

Цифровые кочевники могут подать заявление на получение двухлетней визы в Черногорию с возможностью продления на два года.

Эти индексы представляют собой процент стоимости выбранного места по сравнению с городом Нью-Йорк, базовым показателем системы Numbeo. Таким образом, цены в Черногории составляют около 38,9% от цен в Нью-Йорке, тогда как цены в Швейцарии на 14,2% выше, чем в Большом яблоке.

Очевидно, что стоимость жизни — не единственная причина, которая влияет на переезд. Безопасность и другие аспекты качества жизни также имеют большое значение. Вот четыре места, в которых соблюден вышеназванных вещей.

Итак, где же можно найти самые дешевые места для переезда, и что местные жители думают о наплыве сравнительно состоятельных путешественников?

Некоторые европейцы предпочитают переезжать в более теплые страны – дабы сэкономить на счетах за отопление. Другие – получая зарплату в зарубежных компаниях – уезжают туда, где возрастает их покупательская способность.

Цены в столице Португалии, Лиссабоне:

Дешевая еда: €12

Пинта пива: 2,50 евро

Месячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города: 1207 евро



Хорватия – национальные парки и старинные дворцы

Солнечная Хорватия чуть дороже Португалии, ее рейтинг – 46,7. Приморские города, такие как Сплит и Дубровник, известные своими местами съемок „Игры престолов“, увеличат ваши расходы на еду и проживание. Тем не менее, эта балканская страна является недорогим вариантом для экспатов, особенно если выбирать города поменьше и подальше от побережья.



Хорватия начала предлагать специальные визы работающим на удаленке людям с паспортами стран, не входящих в ЕС, в январе 2021 года, что позволяет им оставаться на срок до года и освобождает их от подоходного налога.

Цены в столице Хорватии, Загребе:

Дешевая еда: €9,80

Пинта пива: 2,40 евро.

Месячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города: 560,25 евро



Литва – большие перспективы

Литва также пользуется популярностью у цифровых кочевников, особенно столица страны – Вильнюс, которая может похвастаться обилием коворкингов. Согласно Numbeo, рейтинг Литвы 48,8.



Потенциальные эмигранты из Великобритании, США, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии или Японии могут подать заявление на ускоренную упрощенную визу, которую обычно можно получить за пару месяцев.

Цены в столице Литвы, Вильнюсе:

Дешевая еда: €10

Пинта пива: 4 €

Месячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города: 720,83 евро



Что местные жители думают о цифровых кочевниках?

Низкие цены хороши для цифровых кочевников, но могут оказать негативное влияние на местные сообщества, которые страдают от последующего роста цен и жилищного кризиса. Так что прежде, чем переехать за границу, изучите, как местные жители относятся к эмигрантам, и как вы можете поддерживать местные сообщества, к которым присоединяетесь.

Изучение местного языка — очень хороший первый шаг, тем более что вы можете начать это делать еще до приезда в страну. Также ознакомьтесь с местными обычаями. Это будет означать не только то, что вы почувствуете себя более интегрированным, но и то, что вы никого случайно не обидите.