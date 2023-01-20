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20.01.2023, 14:51

55 самых горячих направлений: стоимость авиабилетов из Таллинна начинается от 21 евро

 
Reisiblogi Reisitark
Amalfi rannik
Amalfi rannik
ФОТО: Shutterstock

Блог о путешествиях Reisitark, подбирающий варианты самых дешевых авиабилетов, отобрал самые интересные предложения на ближайшие месяцы с вылетом из Таллинна.

Для поиска дат и низких цен использовались различные поисковые системы, в том числе Momondo, Kayak и Skyscanner. Все самые дешевые авиабилеты относятся к стандартному ценовому диапазону. Учтены также удобные пересадки и отсутствие дополнительных ночевок (кроме рейса на Азорские острова).

!!! Стоит отметить, что количество дешевых билетов ограничено. Если определенные типы билетов раскупают, на рынке сразу же появляются билеты с уже более высокой стоимостью.

Туда-обратно в Австрию - от 21 евро

Туда-обратно в Билунд (Леголенд) - от 21 евро

Туда-обратно в Стокгольм - от 24 евро

Туда-обратно в Нюрнберг - от 29 евро


Туда-обратно в Лондон - от 28 евро

Туда-обратно на север Италии - от 33 евро

Туда-обратно в Ирландию - от 38 евро

Туда-обратно в Венецию - от 38 евро

Туда-обратно в Рим - от 38 евро

Туда-обратно в Милан - от 38 евро

Туда-обратно в Париж - от 40 евро

Туда-обратно на Мальту - от 43 евро

Туда-обратно в Неаполь - от 44 евро

Туда-обратно в Берлин - от 75 евро


Туда-обратно на Кипр - от 56 евро

Туда-обратно в Норвегию - от 57 евро

Туда-обратно в Лиссабон - от 65 евро

Туда-обратно в Брюссель - от 66 евро

Туда-обратно на Сицилию (Палермо) - от 79 евро

Туда-обратно на Сицилию (Альгеро) - от 82 евро

Туда-обратно в Апулию (Бари) - от 83 евро

Туда-обратно в Барселону - от 86 евро

Туда-обратно в Салоники - от 94 евро

Туда-обратно в Грузию - от 97 евро

Туда-обратно в Тоскану - от 97 евро

Туда-обратно в Мадрид - от 100 евро

Туда-обратно в Копенгаген - от 102 евро

Туда-обратно в южную Португалию (Фаро) - от 102 евро

Туда-обратно на Майорку - от 107 евро

Туда-обратно на Азорские острова (Тейсера) - от 107 евро

Туда-обратно в Мюнхен (прямой рейс) - от 111 евро

Туда-обратно на Сицилию (Катания) - от 112 евро

Туда-обратно в Аликанте - от 112 евро

Туда-обратно на Сардинию (Кальяри) - от 117 евро

Туда-обратно в Ниццу - от 120 евро

Туда-обратно в Валенсию - от 120 евро

Туда-обратно в Порто - от 121 евро

Туда-обратно на Мадейру - от 124 евро

Туда-обратно в Амстердам - от 126 евро

Туда-обратно на Ибицу - от 139 евро

Туда-обратно в Тель-Авив - от 141 евро

Туда-обратно на Коста-дель-Соль - от 145 евро

Туда-обратно в Дубровник - от 145 евро

Туда-обратно в Марокко - от 145 евро

Туда-обратно на Тенерифе - от 159 евро

Туда-обратно в Иорданию - от 164 евро

Туда-обратно на Лансароте - от 169 евро

Туда-обратно на Гран-Канарию - от 180 евро

Туда-обратно на Родос - от 196 евро

Туда-обратно в Черногорию - от 197 евро

Туда-обратно в Исландию - от 200 евро


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