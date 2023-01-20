55 самых горячих направлений: стоимость авиабилетов из Таллинна начинается от 21 евро

Для поиска дат и низких цен использовались различные поисковые системы, в том числе Momondo, Kayak и Skyscanner. Все самые дешевые авиабилеты относятся к стандартному ценовому диапазону. Учтены также удобные пересадки и отсутствие дополнительных ночевок (кроме рейса на Азорские острова).