20.01.2023, 14:51
55 самых горячих направлений: стоимость авиабилетов из Таллинна начинается от 21 евро
ФОТО: Shutterstock
Блог о путешествиях Reisitark, подбирающий варианты самых дешевых авиабилетов, отобрал самые интересные предложения на ближайшие месяцы с вылетом из Таллинна.
Для поиска дат и низких цен использовались различные поисковые системы, в том числе Momondo, Kayak и Skyscanner. Все самые дешевые авиабилеты относятся к стандартному ценовому диапазону. Учтены также удобные пересадки и отсутствие дополнительных ночевок (кроме рейса на Азорские острова).
!!! Стоит отметить, что количество дешевых билетов ограничено. Если определенные типы билетов раскупают, на рынке сразу же появляются билеты с уже более высокой стоимостью.