Да, даже десерт из картошки! В Таллинне снова пройдет картофельный ужин

9 февраля французский ресторан Brasserie 11 вновь проводит картофельный ужин. В его рамках можно будет попробовать меню из пяти блюд, сделанных в первую очередь из картофеля. При этом даже десерт картофельный. Необычное меню придумала шеф-повар ресторана Хейди Пиннак.