Вкусы мира
21.01.2023, 08:02

Да, даже десерт из картошки! В Таллинне снова пройдет картофельный ужин

 (1)
1101418244
1101418244
ФОТО: Val_R | Shutterstock

9 февраля французский ресторан Brasserie 11 вновь проводит картофельный ужин. В его рамках можно будет попробовать меню из пяти блюд, сделанных в первую очередь из картофеля. При этом даже десерт картофельный. Необычное меню придумала шеф-повар ресторана Хейди Пиннак.

Каждое из пяти блюд сделано с разным сортом картошки — Baltic Rose, Laura, Concordia, Jõgeva kollane и Väike verev.

В меню входят:

  • оливье с мясом краба

  • запеченный картофель с икрой форели, лососем и крем-фреш

  • крем-суп из картофеля и лука порея

  • картофельный крокет с соусом из шампиньонов и клюквенным вареньем

  • яблочный пирог с картофельной тарталеткой

Ресторан Brasserie 11 находится в Таллинне в торговом центре Forum. Больше информации - здесь.

Brasserie 11

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии