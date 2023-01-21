21.01.2023, 08:02
Да, даже десерт из картошки! В Таллинне снова пройдет картофельный ужин(1)
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9 февраля французский ресторан Brasserie 11 вновь проводит картофельный ужин. В его рамках можно будет попробовать меню из пяти блюд, сделанных в первую очередь из картофеля. При этом даже десерт картофельный. Необычное меню придумала шеф-повар ресторана Хейди Пиннак.
Каждое из пяти блюд сделано с разным сортом картошки — Baltic Rose, Laura, Concordia, Jõgeva kollane и Väike verev.
В меню входят:
оливье с мясом краба
запеченный картофель с икрой форели, лососем и крем-фреш
крем-суп из картофеля и лука порея
картофельный крокет с соусом из шампиньонов и клюквенным вареньем
яблочный пирог с картофельной тарталеткой
Ресторан Brasserie 11 находится в Таллинне в торговом центре Forum. Больше информации - здесь.