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21.01.2023, 10:30

Житель Эстонии 3 года не может получить компенсацию за задержанный рейс. Кто виноват?

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Lennuabi
Lennuabi
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

3 года назад рейс авиакомпании Ryanair задержали более чем на три часа. Пассажир подал заявку на получение компенсации, но денег так и не получил.

6 февраля 2020 года рейс авиакомпании Ryanair Мальта-Таллинн был задержан более чем на три часа. Согласно действующим правилам, каждый пассажир рейса имел право на компенсацию в размере 400 евро на человека.

Именно этот страховой случай долгое время рекламировала на своей страничке в Facebook компания Lennuabi, оказывающая помощь в получении компенсаций за задержанные или отмененные рейсы. И именно в эту компанию и подал заявку один из пассажиров того злополучного рейса. Lennuabi его заявку приняли и написали, что процесс оформления займет пару месяцев. Через 10 месяцев, не получив ни денег, ни разъясняющих комментариев, пассажир вновь связался с Lennuabi. В компании ему ответили, что занимаются его заявкой и надо еще немного подождать. И вот прошло уже три года. Пассажир все еще ждет положенной ему компенсации. На его письма Lennuabi больше не отвечает.

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