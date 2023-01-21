Житель Эстонии 3 года не может получить компенсацию за задержанный рейс. Кто виноват?

Именно этот страховой случай долгое время рекламировала на своей страничке в Facebook компания Lennuabi, оказывающая помощь в получении компенсаций за задержанные или отмененные рейсы. И именно в эту компанию и подал заявку один из пассажиров того злополучного рейса. Lennuabi его заявку приняли и написали, что процесс оформления займет пару месяцев. Через 10 месяцев, не получив ни денег, ни разъясняющих комментариев, пассажир вновь связался с Lennuabi. В компании ему ответили, что занимаются его заявкой и надо еще немного подождать. И вот прошло уже три года. Пассажир все еще ждет положенной ему компенсации. На его письма Lennuabi больше не отвечает.