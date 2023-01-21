Почему в Непале так часто падают самолеты?

Самолет должен был приземлиться в новом международном аэропорту Покхары, который открылся только в начале нынешнего года, поэтому одним из предположений стало недостаточное знание пилотом аэропорта. Помимо этого, свою роль могли сыграть сложный рельеф местности при посадке и относительно сложные самолеты ATR 72-500. Но черные ящики самолета уже были найдены, так что в ближайшее время может появиться дополнительная информация.

Между тем, Амит Сингх, пилот и основатель Safety Matters Foundation, сказал, что на видеозаписях видно сваливание – момент, когда самолет теряет подъемную силу, что более вероятно при низких скоростях полета.

Причины последнего крушения остаются неясными. Однако представитель авиакомпании заявил, что пилот не сообщал „ни о чем неблагоприятном“, когда самолет приближался к аэропорту, и что „проблем с погодой не было“. „Горы были чистыми, и видимость была хорошей“, — добавил Ануп Джоши.

Начиная с 2013 года воздушное пространство над Европой закрыто для всех непальских авиакомпаний – именно для того, чтобы избежать подобных трагедий. Авиакомпании Непала отличаются плохими показателями безопасности, и, хотя авиационные регуляторы отмечают некоторые улучшения в последние годы, проблемы по-прежнему остаются.

Эта трагедия в очередной раз подняла волну опасений по поводу безопасности непальского неба. С начала XXI века в стране произошло 18 авиакатастроф со смертельным исходом, в которых, в общей сложности, погиб 341 человек. И, хотя последняя авария стала самой смертоносной за последние 30 лет, она не является единичным случаем. Предыдущая катастрофа со смертельным исходом произошла всего восемь месяцев назад, когда на севере страны упал самолет авиакомпании Tara Air, в результате чего погибли 22 человека.

На видео видно, как самолет Yeti Airlines, пролетая на малой высоте, резко накреняется. Считается, что это произошло незадолго до крушения авиалайнера при заходе на посадку в городе Покхара, популярном среди туристов, прибывающих в Гималаи.

Причиной такого большого числа аварий в стране можно назвать совокупность факторов. Главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас перечисляет три основные причины, в том числе „предательские условия полета в Гималаях и вокруг них“, иногда „некачественная подготовка пилотов и, следовательно, навыки“, а также „плохие и опасные аэропорты, которые часто не соответствуют мировым стандартам из-за гористой местности“.

24 февраля 2016 года: Самолет Tara Air с 23 пассажирами на борту разбился во время полета между Покхарой и Джомсомом. Выживших не было. Всего два дня спустя, 26 февраля, два члена экипажа погибли, когда самолет Air Kasthamandap с 11 людьми на борту разбился во время полета между Непалганджем и Джумлой.

12 марта 2018 года: 51 человек погиб, когда рейс US-Bangla Airlines из Дакки, на борту которого находился 71 человек, разбился при посадке в Катманду.

27 февраля 2019 года: Семь человек, в том числе министр туризма Непала, погибли в результате крушения вертолета Air Dynasty на востоке страны. Также на борту находился управляющий директор Yeti Airlines.

29 мая 2022 года: рейс Tara Air из Покхары в Джомсом терпит крушение через 15 минут после взлета в плохую погоду. Все 22 пассажира и экипаж погибли.

15 января 2023 года: рейс 691 Yeti Airlines из Катманду разбился при посадке в Покхаре, в результате чего погибли все 72 человека на борту.

Хотя в мире не существует какого-то конкретного уровня безопасности полетов по странам, по большинству показателей Непал является одним из самых опасных в мире мест для полетов. В 2019 году в списке наименее безопасных авиакомпаний мира, опубликованном на сайте AirlinesRatings.com , авиакомпании Tara и Nepal Airlines оказались в семерке худших, наряду с внутренними перевозчиками из Афганистана и Суринама.

Помимо Эвереста, в стране находятся семь самых высоких гор в мире, что делает ее уникально опасной для пилотов, которым приходится учитывать как очень непростой рельеф местности, так и стремительно меняющуюся погоду. Еще в 2015 году Международная организация гражданской авиации ООН определила страну в качестве приоритетной для оказания технической помощи, впоследствии заявив, что ее „красивая, но пересеченная местность делает безопасность воздушных операций более сложной задачей, чем в других регионах мира“.

Горные аэропорты обычно имеют более короткие взлетно-посадочные полосы, что требует более высоких навыков пилота и может принимать только небольшие и менее надежные самолеты. Аэропорт Лукла в Непале, ворота в район Эвереста, ранее был назван самым опасным в мире, что совсем не удивительно, учитывая уровень аварийности в этом месте. Взлетно-посадочная полоса аэропорта имеет длину всего 1729 футов или 527 метров (самая короткая полоса в Хитроу при этом составляет 12 008 футов или 3660 метров) и резко обрывается у кирпичной стены. Из-за возвышающихся вокруг гор у самолета почти нет шансов прервать посадку, поэтому пилоты вынуждены сажать машину правильно с первого раза. Высота аэропорта также означает, что воздух разрежен, поэтому у самолетов нет другого выбора, кроме как прибывать быстрее.

Поскольку Непал остается одной из самых бедных стран в Азии, неудивительно, что некоторые из его авиакомпаний имеют стареющий флот, а их программы обучения пилотов не могут конкурировать с программами западных стран. Инсайдеры отрасли заметили, что на некоторых старых самолетах даже нет систем GPS. Тем не менее, самолету Yeti Airlines, участвовавшему в последней катастрофе, было всего 15 лет — довольно типичный возраст для коммерческого самолета.