Густой туман нарушил авиасообщение с Таллинном

На сайте Таллиннского аэропорта видно, что многие прибывающие и вылетающие рейсы либо отменены, либо задерживаются.

В пресс-службе аэропорта объяснили, что туман начал создавать проблемы между 15 и 16 часами. На данный момент все вечерние рейсы из Таллинна отложены, то есть ни один самолет в данный момент не вылетит.

Что касается прибывающих рейсов, то пилоты возвращались в исходный пункт назначения или приземлялись в Хельсинки. Воздушное сообщение возобновится в зависимости от дальнейших погодных условий.

Один из читателей Delfi рассказал, что летел в Эстонию из Турции рейсом авиакомпании Turkish Airlines, однако из-за тумана пилот не смог приземлиться. "Мы сделали круг над Пярну. А потом было объявлено, что мы летим в Хельсинки“, - рассказал он. В итоге самолет приземлился в столице Финляндии, пассажиры ждут дополнительной информации о том, как им теперь попасть в Таллинн.