ФОТО | Необычное явление: побережье Пярнумаа "засыпало“ ледяными шарами

"Большинство шаров были размером с теннисный мяч, но были и большие шары, напоминающие мяч для гольфа и даже футбольный мяч“, — рассказал очевидец.

Ледяные шары — редкий природный феномен, связанный с особыми условиями замерзания морской, реже озёрной воды в период установления сплошного ледяного покрова. Как правило, ледяные шары образуются в ветреную, но не штормовую погоду при переохлаждённом воздухе, когда небольшие кусочки морского льда перекатываются в зоне прибоя, постепенно приобретая почти правильную шаровидную форму. После ослабевания ветра или отступления воды во время отлива их может выбросить на берег, где они иногда остаются в виде кучек или геометрически упорядоченных рядов.