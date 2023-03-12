Эстонцы в Индии: коровы посреди дороги, незнакомцы, желающие сфотографироваться с белокурыми детьми, вкусная еда и гостеприимные люди

Еще до того, как у нас появились дети, мы с мужем мечтали, что было бы хорошо однажды пожить зимой в теплой стране. Рождение сына Луиса еще больше усилило это желание, потому что зимняя погода в Эстонии означала для ребенка бесконечные простуды и обостряющийся дерматит.

Когда родился второй сын Лукас, мы воспользовались ситуацией и уехали почти на год на Канарские острова. Следующую после этого зиму мы провели на юге Испании. Из-за коронавируса мы на некоторое время перестали путешествовать. Так как за это время сыновья подросли и стали очень смышлеными, то мы решили предпринять смелый шаг и на несколько месяцев уехать всей семьей в Индию с населением в 1,4 миллиарда человек.

Выбор Индии был обусловлен финансовыми соображениями. Если цены в Эстонии продолжают расти, то в Индии по стоимости всё очень даже доступно. Мы сняли большую виллу с бассейном, интернетом и прочими удобствами за 1200-1400 евро в месяц. Но живем там не одни, компанию нам составляет моя коллега Маарья с семьей - всего восемь человек. Получается, что за такие шикарные жилищные условия наша семья платит всего около 600-700 евро в месяц. Но вообще здесь можно найти и более дешевые варианты проживания, особенно если у вас небольшая семья. Если мы едим вне дома, то на восьмерых у нас уходит около 15-20 евро, а если готовим дома, то продукты обходятся всего в пару евро.

Путешествуя по Индии, стоит учитывать, что местным жителям очень хочется сделать селфи с европейцами. Наши дети блондины. Это означает, что даже абсолютно незнакомые молодые люди могут легко устроиться где-то рядом с вашими детьми, строящими на пляже замки из песка, не спрашивая разрешения сфотографироваться с ними. В самом начале нашего путешествия мальчики спокойно на это реагировали, позволяли с собой фотографироваться, но вскоре им это надоело. Поэтому теперь, как только мы замечаем желающих сделать фото с нашими детьми, мы с мужем сразу же подскакиваем к мальчикам и спрашиваем, разрешают они или нет. Если ответ отрицательный, то так и говорим навязчивым фотографам. Даже несмотря на то, что в этой культуре говорить „нет“ невежливо.