ФОТО | Новое судно Tallink MyStar: билеты платинум-класса за 500 евро в одну сторону и рай для шопоголика

По словам представителей Tallink, среди клиентов, пока в основном из Финляндии, пользуется популярностью новая услуга мини-круиз, то есть дневной отдых на корабле. Днем они поднимаются на борт, плывут через Финский залив, и затем обратно, не покидая судно. В чем смысл? Оказывается, для многих такая поездка представляет собой возможность насладиться компанией друзей или семьи за столиком в ресторане или походе по магазинам. По сути, поездка на корабле для них превращается посещение плавучего торгового центра.

На новом флагмане MyStar как раз очень много магазинов, где можно действительно застрять на весь день. Теперь там даже есть парфюмерный уголок обожаемого гурманами британского бренда Jo Malone, магазин которого недавно открылся в Viru Keskus. Утолить голод и жажду можно как в ресторане, так и в Burger King, а если добавить к каждому билету (туда-обратно) по 69 евро, то можно наслаждаться неограниченными напитками и едой в бизнес-лаунже. Однако это еще не самый дорогой тип билета.

За дополнительные 500 евро пассажиры Tallink могут получить доступ в платинум-класс. Новая концепция на борту Tallink – приватный салон всего на шесть мест. Там можно насладиться роскошной поездкой с с бокалом Dom Pérignon или стаканчиком Hennesy - в неограниченном количестве. Еду, напитки и покупки можно заказывать из судовых магазинов и любого ресторана, даже не вставая с удобного кресла. При желании можно смаковать шампанское, закусывая бургером с картошкой из того же Burger King - красиво жить не запретишь.

В стоимость 500 евро (в одну сторону) входит персональное обслуживание, высокоскоростной интернет, iPad и шумоподавляющие наушники. При замене включенной в цену услуги Priority Car на гараж у вас будет доступ к машине на протяжении всей поездки. Стоит ли это все такой суммы - решать уже клиентам, кто осмелиться себя так побаловать.

Смотрите галерею с нового судна MyStar, чтобы в числе прочего увидеть, как выглядит заветный платинум-лаунж.

О судне MyStar