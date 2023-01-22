Экс-депутат волостного собрания Эльва первым из эстонцев покорил высочайший вулкан Антарктиды

Сипельгас стал как первым эстонцем, который покорил Сидли, так и первым эстонским альпинистом, совершившим восхождение на высочайшие вулканы шести континентов.

Высота вершины, по разным источникам, составляет 4181 или 4285 метров над уровнем моря. Несмотря на свой громкий статус, „самый высокий вулкан Антарктиды“, гора Сидли почти неизвестна общественности, даже альпинистам. Причина в том, что Сидли расположена в очень суровом месте планеты, вдали от цивилизации. Первое восхождение на потухший вулкан состоялось в 1990 году.