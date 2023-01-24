24.01.2023, 07:02
В Берлине из-за забастовки отменят сотни рейсов
Представители аэропорта требуют от работодателей более длительных трудовых контрактов и повышения заработной платы. Как пояснили в профсоюзе Verdi, эти требования касаются более шести тысяч сотрудников авиационной отрасли.
Ожидается, что забастовка пройдет в среду, 25 января, с 3.30 до 23.59 часов, из-за нее в аэропорту Берлина будут отменены примерно 300 рейсов.
"Пассажиры должны ожидать серьезных задержек и отмены рейсов“, - сообщили работники аэропорта. Набраться терпения или искать альтернативные маршруты придется 35 000 пассажиров.