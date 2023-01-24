Британский музей запрещает называть мумий мумиями: это оскорбляет древних людей

В Британском музее Лондона и национальных музеях Шотландии отказались от термина „мумия“, вместо него рекомендуется использовать „мумифицированный человек“ или „мумифицированные останки“ как политически верные альтернативы. Слово "мумия" признано некорректным, так как отсылает к колониальному прошлому и ассоциируется с монстрами из современных фильмов ужасов.

Отныне экскурсоводы и работники музея не будут употреблять слово "мумия", вместо этого они будут говорить „мумифицированный человек“ или „мумифицированные останки“. Если же известно имя погребенного, то для обозначения будет использоваться оно. Если нет, то останки будут называть "мумифицированным мужчиной, женщиной, мальчиком, девочкой или личностью".