От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

Айсберг отделился от 150-метрового шельфового ледника Бранта. Это произошло через десять лет после того, как полярники впервые заметили массивные трещины на шельфе. Похожее отделение айсберга площадью 1270 км² произошло около года назад.

Ученые отметили, что образование нового айсберга произошло в ходе процесса откалывания, и не связано с изменением климата, ускоряющим потерю морского льда в Арктике и Антарктике. „Мы ожидали отделения айсберга, это естественный процесс для шельфового ледника Бранта“, — пояснил гляциолог Доминик Ходжсон. Гляциологи продолжат следить за шельфовым ледником в режиме реального времени. Следующие данные по леднику соберут в начале февраля, пишет "Моя Планета“ со ссылкой на Science Alert.

Британская исследовательская станция Halley VI постоянно отслеживает состояние огромного плавучего шельфового ледника. В 2016-2017 годах базу перенесли вглубь Антарктиды из соображений безопасности, так как трещины во льдах грозили ее отрезать. Сотрудники бывают на станции только антарктическим летом — с ноября по март.