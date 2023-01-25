Туристический "Оскар": объявлены номинанты на престижную эстонскую премию

Традиционно звание деятеля года в сфере развития туризма присуждается предприятиям и людям, проделавшим в течение года выдающуюся работу по продвижению внутреннего туризма и привлечению в страну иностранных туристов. По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Мерике Халлик, награды можно было вручить сразу всем номинантам этого года, поскольку во время пандемии и войны в Украине туристическое продвижение Эстонии является особенно ответственной и сложной задачей.



„Несомненно, одним из наиболее ярких событий гастрономического сектора в прошлом году стало появление в Эстонии Michelin Guide и признание Michelin местных ресторанов. За этим стоит преданная своему делу и терпеливая команда, которая целеустремленно работала с 2017 года, чтобы этот всемирно известный рейтинг, наконец, достиг и Эстонии“, - рассказала Халлик.



„Невозможно недооценить и работу Ээро Пяргмяэ в Таллиннском аэропорту. Управление аэропортом во время пандемии COVID-19, отличная организация работы во время кризисов и замечательное освещение деятельности аэропорта в средствах массовой информации стали примером для всех компаний в сфере туризма“, - добавила Халлик.



За звание туристического объекта года в этом году борются Radisson Collection Hotel, Национальная опера „Эстония“ и мыза Ания.



„Radisson Collection Hotel – всемирно известный и признанный бренд, который в Эстонии совершил качественный скачок с точки зрения услуг и обслуживания. В обновленном отеле Radisson в прекрасной гармонии сочетаются эстонский дизайн, эстонское искусство и эстонская кухня“, - сказала Халлик.



„Национальная опера „Эстония“ на протяжении десятилетий играла важную роль в привлечении в страну иностранных любителей культуры. В величественном здании „Эстонии“ проходили представления, как для сотрудников финских компаний, так и для туристов из множества стран“, - пояснила Халлик.



„Кроме того, на звание туристического объекта года претендует одна из самых красивых и целостных мыз Северной Эстонии, мыза Ания со своей 600-летней историей и постоянной экспозицией „История усадебных времен“. Усадьба привлекает публику атмосферными концертами и мероприятиями, сотни людей приезжают сюда для участия в различных семинарах“, - отметила Халлик.



Союз туристических фирм Эстонии объявляет лауреатов присуждаемых с 1990 года почетных званий „Туристический объект года“ и „Деятель года в сфере развития туризма“ на ежегодной международной туристической ярмарке Tourest. В этом году Tourest состоится 9–11 февраля.



При отборе номинантов важными критериями являются всеобщее признание, безупречное обслуживание клиентов, инновационный подход, эффективная маркетинговая работа и профессионализм в общении с туристическими предприятиями Эстонии. ETFL вручает лауреатам соответствующие памятные таблички.