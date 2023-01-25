Исторический центр Одессы включили в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Включить исторический центр Одессы в этот список в октябре попросил ЮНЕСКО президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив организацию за деятельность на территории Украины в рамках своего мандата и призвав к „расширению совместных усилий“ по защите культурного наследия страны, пишет Meduza.