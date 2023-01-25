Исторический центр Одессы включили в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО(9)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение включить исторический центр Одессы в список всемирного культурного наследия и список всемирного наследия под угрозой.
Включить исторический центр Одессы в этот список в октябре попросил ЮНЕСКО президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив организацию за деятельность на территории Украины в рамках своего мандата и призвав к „расширению совместных усилий“ по защите культурного наследия страны, пишет Meduza.
Принимая заявку, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, тогда подчеркнула, что „эта инициатива свидетельствует о доверии к механизмам защиты ЮНЕСКО“. Включение исторического центра Одессы в список всемирного наследия, заявила она, означало бы признание исключительной универсальной ценности этого культурного достояния.