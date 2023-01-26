Бизнес на развлечениях: в интернете начали продавать воду со знаменитого аттракциона Диснейленда

Во вторник утром самая низкая цена, по которой можно было купить 4 унции (около 120 мл) воды на eBay, составляла 4,25 доллара. Но можно найти и другие предложения - например, 6 унций воды (около 180 мл) продают за 1000 долларов.



Splash Mountain – один из самых популярных аттракционов Диснейлендов Флориды и Калифорнии. В калифорнийском Диснейленде аттракцион Splash Mountain открылся в 1989 году, в Disney World - в 1992 году. Аттракцион построен по мотивам мультфильма „Песня Юга“ 1946 года, который многие считали очень pacиcтcким. Его критиковали за стереотипы о чeрнoкoжих и за очевидный ностальгический взгляд на довоенный юг. В июне 2020 года было объявлено, что аттракцион будет перестроен. Новый аттракцион основан на мультфильме „Принцесса и лягушка“, в котором фигурирует первая темнокожая принцесса Диснея Тиана.