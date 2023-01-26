Жителям Пхеньяна запретили 5 дней выходить на улицу из-за распространения "респираторного заболевания"

По данным южнокорейского издания NK News, Северная Корея приказала закрыть на пять дней столицу Пхеньян из-за "респираторного заболевания“.

Жителям столицы запрещено выходить из дома со среды по воскресенье. Кроме того, все местные жители должны измерять температуру тела несколько раз в день.

В официальном заявлении коронавирус напрямую не упоминается, однако сказано, что в столице распространяется простуда. Жителей Пхеньяна, похоже, заранее предупредили о закрытии города, поскольку они запаслись продуктами на несколько дней. На данный момент неизвестно, будут ли закрыты другие северокорейские города.

Северная Корея сообщила о первой внутренней вспышке коронавируса только весной прошлого года. Спустя три месяца страна объявила, что победила вирус, назвав это "чудом“, сообщает AFP. Всемирная организация здравоохранения поставила под сомнение данные Северной Кореи о коронавирусе.