27.01.2023, 09:11
Названы самые романтичные города Европы(1)
ФОТО: Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
Накануне Дня святого Валентина компания Catamaran Charter Croatia опубликовала рейтинг самых романтичных направлений Европы.
Для подготовки рейтинга специалисты компании анализировали сервис Trip Advisor, чтобы определить количество „романтических“ отелей и ресторанов в каждой европейской столице, пишет портал 34travel.me.
ТОП-10 самых романтических городов.
1. Лиссабон
2. Монако
3. Париж
4. Сан-Марино
5. Рим
6. Андорра-ла-Велья
7. Амстердам
8. Афины
9. Прага
10. Рейкьявик