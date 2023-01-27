У мумии мальчика, умершего 2300 лет назад, были золотое сердце и язык

Не всем мумиям посчастливилось стать такими же знаменитыми, как мумия фараона Тутанхамона, однако не исключено, что многие из них еще ждут своего звездного часа. И вот одна уже дождалась.

Это мумия подростка, которая была обнаружена в Эдфу на юге Египта еще в 1916 году, а потом больше века пылилась вместе с десятками подобных мумий в загашниках Каирского египетского музея. Но что для мумии возрастом в 23 столетия какие-то сто лет?

Когда команда ученых во главе с доктором Сахар Салим из Каирского университета решила изучить эту мумию с помощью компьютерной томографии (их работа опубликована в издании Frontiers in Medicine), исследователи были поражены, обнаружив на снимках, что у мумии - золотое сердце, золотой язык, и вместе с ней в саван завернуто 49 амулетов, многие из которых тоже сделаны из золота. Ученые немедленно окрестили мумию „Золотым мальчиком“, и после окончания работ она переместится в главный зал музея.

Скрытые от глаз сокровища

Как выяснилось в ходе сканирования и дополнительных исследований, юноша скончался в возрасте 14-15 лет и при жизни, скорее всего, принадлежал к „золотой молодежи“, то есть к высшему сословию египетского общества. Об этом можно судить по состоянию его костей и зубов, которые свидетельствуют о том, что он хорошо питался и не болел, а также по самому процессу мумификации „по высшему разряду“, когда удаляется мозг и внутренние органы.

Снимки также показали, что под бинтами, которыми было обернуто тело усопшего в процессе мумификации, скрываются многочисленные амулеты 21 вида, в рот ему был вложен золотой язык, а в грудную клетку - золотой жук-скарабей в форме сердца.

По словам доктора Салим, у древних египтян было принято класть на тела умерших амулеты, призванные защищать и давать им жизненные силы в загробной жизни. В частности, золотой язык был необходим, чтобы умерший мог внятно объясниться с богами, с которыми ему предстояла встреча в царстве мертвых.