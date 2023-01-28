Нежданное счастье: как одна небольшая пекарня в 5 раз увеличила продажи благодаря ледяным шарам на пляже

„Я никогда бы не поверила, что силы природы и СМИ умеют так договариваться. Это стало неожиданностью для всех“, — сказала владелица пекарни Kabli Pagar Эльве Вахенымм. Когда на прошлой неделе сообщения о ледяных шарах начали распространяться в социальных сетях, она поняла, что, вероятно, клиентов будет больше обычного и надо основательно подготовиться. Но она даже не догадывалась, что ее ждет.