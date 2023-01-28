ФОТО | За 25 евро на Хийумаа! Между Таллинном и Кярдла начал летать новый самолет

"Кто бы мог поверить, что мое новогоднее желание так быстро исполнится. Члены туристического кластера этому рады, ведь помимо путешествующих по работе и жителей Хийумаа, отправившихся в столицу по делам, в самолете теперь найдется больше мест и для посетителей острова. 30-минутный перелет на более крупном самолете из Таллинна в Кярдла приблизит Хийумаа ко многим мировым направлениям“, — сказала руководитель туристического кластера Хийумаа Кристель Юксвярав, принявшая участие в первом рейсе нового самолета. По ее словам, жители Хийумаа с нетерпением ждали появления на маршруте более крупного воздушного судна, так как билеты на самолет, который ранее летал между Кярдла и Таллинном, всегда быстро распродавались, особенно в пик сезона.

„Новый самолет комфортнее и стабильнее, лететь на нем осмелятся даже те пассажиры, которые, возможно, немного боялись слишком маленького самолета. Я считаю, что новый самолет предоставляет больше свободы выбора и комфорта при путешествии на Хийумаа и увеличит количество посетителей Хийумаа как вне туристического сезона, так и в его разгар летом“, — пояснила она.

Операционный директор аэропорта Кярдла Аллан Мялль подтвердил, что команда аэропорта Кярдла полностью готова принять большой самолет и с нетерпением ждет пассажиров на рейсы. Кроме того, пассажиров ждут приятные изменения. Теперь рейсы на второй по величине эстонский остров будут проходить в сопровождении стюардессы, а в билете будет указано посадочное место.

Продолжительность полета на маршруте Кярдла-Таллинн составляет полчаса. График рейсов:

Пн-Пт: из Таллинна - в 07:15 и 17:00, из Кярдла - в 08:00 и 17:45

Сб: из Таллинна - в 09:15, из Кярдла - в 10:00

Вс: из Таллинна - в 17:00, из Кярдла - в 17:45

Стоимость билета в одну сторону - 25 евро.