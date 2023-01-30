От коронации до Евровидения: Зачем нужно ехать в Великобританию в этом году?

„У нас не только коронация и дополнительный выходной, но и Евровидение, — говорит Патриция Йейтс, генеральный директор Visit Britain. — Буквально за одну неделю серьезность и помпезность коронации сменится легкомысленностью Евровидения“. И, несмотря на столь существенную разницу в событиях, оба они привлекут на Туманный Альбион множество туристов.

Итак, когда в этом году стоит поехать в Британию? (Или, наоборот, не поехать.)

Когда пройдет коронация короля Карла III?



Коронация короля состоится в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. При этом Евровидение запланировано на 13 мая, ровно через неделю после коронации. Причем пройдет оно не в Лондоне, как многие могут подумать, а в Ливерпуле. Это даст туристам прекрасную возможность посетить некоторые регионы за пределами Лондона.

„Более половины наших иностранных гостей не выезжают за пределы Лондона. Так что увидеть кого-то из них за пределами столицы – это большая победа“, — объясняет Йейтс.

Йейтс хочет побудить туристов исследовать остальную часть Британии, чтобы предотвратить чрезмерный туризм в Лондоне: „Мы стремимся продвигать места, которые не считаются самыми популярными. Это позволит „проредить“ толпы приезжих и продлить туристический сезон“.

В каком городе пройдет Евровидение 2023?



Хотя представлявший Великобританию на Евровидении в прошлом году Сэм Райдер занял второе место, конкурс все равно пройдет в Британии. Это решение было принято из-за продолжающейся вот уже почти год войны в Украине, что сделало невозможным проведение Евровидение в Киеве.

Песенный конкурс пройдет в Ливерпуле, на родине „Битлз“ и могущественного футбольного клуба „Ливерпуль„, и станет огромным событием для города.



Чтобы узнать больше о музыкальной истории города, обязательно посетите Ливерпульский музей „Битлз“ и „Историю Битлз“ (Beatles' Story) — два музея, рассказывающие об этой всемирно известной группе.