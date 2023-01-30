Индонезия планирует начать строительство новой столицы

На первом этапе планируют возвести 184 многоквартирные высотки. За ними – перейдут к правительственным учреждениям, жилью для госслужащих и президентскому дворцу. Точные сроки реализации проекта пока не называют. Но, вероятно, перевозить столицу будут постепенно, пишет портал 34travel.me .

В Нусанатре смогут разместиться около 500 000 человек. Позже город будут расширять. Цель властей – сделать его новой столицей Индонезии, так как нынешняя – Джакарта – страдает от перенаселения и медленно уходит под воду.