Опрос: этой зимой каждый пятый житель Эстонии съездит на отдых во время отпуска
Наступил пик зимних турпоездок, и многие желают отправиться на горнолыжные курорты или наоборот, – в теплые страны. Если два года назад 6% жителей Эстонии отдохнули за границей зимой, то в прошлом году число таковых достигло 14%, а в этом году это намерены сделать уже 21% жителей Эстонии, – как выяснилось по результатам опроса, проведенного страховым агентством If Kindlustus.
Опрос показал, что 21% жителей Эстонии выедут за границу во время отпуска этой зимой, 11% собираются отдохнуть где-нибудь в Эстонии, 29% пока не знают, поедут ли они вообще куда-нибудь во время отпуска и, если да, то куда, а 39% опрошенных никуда не будут выезжать во время своего зимнего отпуска.
По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт, после длительного периода пандемии отмечается все больший интерес к путешествиям.
„Больше всего желают посетить привлекательные для туристов города и теплые страны, также интересуются турпоходами и культурными мероприятиями. Несмотря на то, что зимой чаще говорят о лыжном отдыхе, стоит отметить, что этой зимой лишь 13% отпускников планируют покататься на лыжах или сноуборде, а остальные на время отпуска планируют иной вид отдыха“, — пояснила Лухт.
По результатам опроса выяснилось, что как мужчины, так и женщины желают путешествовать в равной степени. Среди мужчин несколько более популярен лыжный отдых, тогда как среди женщин – отдых в теплых странах, но в целом предпочтения очень похожи. Больших различий в части желаний также не наблюдается между эстонцами и представителями других национальностей.
С другой стороны, планы поездок зависят от доходов. 32% жителей с самым высоким уровнем доходов (более 1200 евро в месяц на члена семьи) этой зимой поедут отдыхать за границу, тогда как среди тех, чьи доходы меньше (до 700 евро на члена семьи) данный показатель составляет 11-12%.
Среди молодежи большой популярностью пользуются поездки в соседние страны. 16 процентов эстонской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет хотят этой зимой съездить в близлежащие страны. Среди других возрастных групп подобную поездку на отдых планируют только 3-8% респондентов, – т.е. представители старших возрастных групп предпочитают более дальние путешествия. Лыжный отдых очень популярен среди молодых респондентов: молодые люди желают гораздо меньше, чем их соотечественники старшего возраста отдыхать зимой в теплых странах.
Также следует отметить, что, планируя какую бы то ни было зарубежную поездку, – независимо от того, чем вы намерены в ней заняться, – никогда не следует забывать о страховании. „К сожалению, мы не перестаем сталкиваться со случаями, свидетельствующими о том, что при поездке также в соседнюю страну необходимо обязательно оформить страхование путешествия. Если ущерб, связанный с багажом, задержкой или отменой рейса может измеряться сотнями или тысячами евро, то за медицинские услуги иногда приходится платить десятки тысяч евро и даже более“, — добавила Лухт.
По сравнению с жителями стран Балтии больше всего желают отправиться в зарубежные поездки этой зимой жители Латвии (23%), за которыми следуют жители Эстонии (21%) и Литвы (16%). Последние чаще, чем другие отдают предпочтение внутреннему туризму. В то время как во всех трех странах в лыжный отпуск отправляется одинаковое количество отдыхающих, т. е. 13%, то в теплые страны жители Эстонии, как правило, ездят чаще, чем их южные соседи.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.