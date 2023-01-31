Опрос: этой зимой каждый пятый житель Эстонии съездит на отдых во время отпуска

Опрос показал, что 21% жителей Эстонии выедут за границу во время отпуска этой зимой, 11% собираются отдохнуть где-нибудь в Эстонии, 29% пока не знают, поедут ли они вообще куда-нибудь во время отпуска и, если да, то куда, а 39% опрошенных никуда не будут выезжать во время своего зимнего отпуска.

По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт, после длительного периода пандемии отмечается все больший интерес к путешествиям.

„Больше всего желают посетить привлекательные для туристов города и теплые страны, также интересуются турпоходами и культурными мероприятиями. Несмотря на то, что зимой чаще говорят о лыжном отдыхе, стоит отметить, что этой зимой лишь 13% отпускников планируют покататься на лыжах или сноуборде, а остальные на время отпуска планируют иной вид отдыха“, — пояснила Лухт.

По результатам опроса выяснилось, что как мужчины, так и женщины желают путешествовать в равной степени. Среди мужчин несколько более популярен лыжный отдых, тогда как среди женщин – отдых в теплых странах, но в целом предпочтения очень похожи. Больших различий в части желаний также не наблюдается между эстонцами и представителями других национальностей.

С другой стороны, планы поездок зависят от доходов. 32% жителей с самым высоким уровнем доходов (более 1200 евро в месяц на члена семьи) этой зимой поедут отдыхать за границу, тогда как среди тех, чьи доходы меньше (до 700 евро на члена семьи) данный показатель составляет 11-12%.

Среди молодежи большой популярностью пользуются поездки в соседние страны. 16 процентов эстонской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет хотят этой зимой съездить в близлежащие страны. Среди других возрастных групп подобную ​​поездку на отдых планируют только 3-8% респондентов, – т.е. представители старших возрастных групп предпочитают более дальние путешествия. Лыжный отдых очень популярен среди молодых респондентов: молодые люди желают гораздо меньше, чем их соотечественники старшего возраста отдыхать зимой в теплых странах.