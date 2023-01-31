Нелетная погода: погодные условия и их влияние на расписание авиарейсов

При использовании основанной на спутниковой связи системы посадки RNP в аэропорту нет дополнительного оборудования, а оборудование на борту самолета использует для посадки сигналы со спутников.

Система точной посадки ILS – это система, основанная на информации, поступающей от наземных устройств в аэропорту, а также курсового и глиссадного радиомаяка.

Если на улице туман, могут быть задействованы системы посадки, которые помогут самолету безопасно приземлиться. Экипажи воздушных судов могут пользоваться двумя различными типами систем посадки по приборам:

На воздушное движение также может повлиять густой туман, который может привести к ограниченной или очень плохой видимости. При посадке важно установить визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой, необходимый для обеспечения безопасной посадки.

Бывают также ситуации, когда взлетно-посадочная полоса открыта и свободна, но пилот решает не садиться в Таллинне. Следует помнить, что решение о посадке всегда принимается экипажем самолета с учетом безопасности пассажиров. Кроме того, учитывается налет часов экипажа, а также тип, возраст и технические возможности воздушного судна. Если самолет не может приземлиться в пункте назначения, пилот может вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром.

Безопасность – главный приоритет аэропорта, и в зимний период это означает бесперебойную уборку снега и круглосуточное непрерывное поддержание чистоты взлетно-посадочной полосы и перронов. Поддерживать взлетно-посадочную полосу чистой и открытой легко в обычных условиях, но в экстремальных погодных условиях (при плотном мокром снеге или ледяном дожде) это может стать сложной задачей. Если коэффициент трения взлетно-посадочной полосы не удается поддерживать на достаточно хорошем уровне, самолеты не смогут приземляться. В таким случае взлетно-посадочная полоса закрывается, что может привести к отмене и задержкам рейсов или перенаправлению рейсов в другие запасные аэропорты.

Как сильный снегопад или ледяной дождь могут повлиять на движение наземного транспорта, так же они могут повлиять и на воздушное движение.

Сегодня Таллиннский аэропорт применяется I категория посадки, при которой высота принятия решения пилотом, на которой должна быть видна взлетно-посадочная полоса или огни взлетно-посадочной полосы, составляет 60 метров, а видимость на взлетно-посадочной полосе – 550 метров. Во второй половине года аэропорт планирует принять к использованию II категорию посадки, при которой высота принятия решения пилотом, на которой должна быть видна взлетно-посадочная полоса или огни взлетно-посадочной полосы, составляет 30 метров, а видимость на взлетно-посадочной полосе – 350 метров. Повышение категории позволит повысить эффективность использования инфраструктуры аэропорта и пропускной способности взлетно-посадочной полосы даже в более сложных погодных условиях.

Если указанные выше условия не выполняются, пилот должен уйти на дополнительный круг и попытаться снова приблизиться к ВПП в надежде, что погодные условия улучшатся. Решение о посадке всегда принимается экипажем самолета с учетом безопасности пассажиров. Кроме того, учитывается налет часов экипажа, а также оснащение воздушного судна современными системами. Если самолет не может приземлиться в пункте назначения, пилот может вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром.

Сильный ветер

Самолеты всегда взлетают и садятся против ветра. С одной стороны, ветер может быть полезен, например, помогая при благоприятных обстоятельствах сократить время полета. Но сильный встречный ветер может представлять опасность при посадке и нарушать воздушное движение. При строительстве взлетно-посадочных полос по возможности учитываются преобладающие направления ветров, поэтому встречные ветры, нарушающие воздушное движение, в Таллинне бывают крайне редко.

На основании предоставленной летному экипажу информации о погоде, включая и данные о ветре, пилот принимает решение о безопасной посадке. Если пилот считает ситуацию хоть немного небезопасной, он может принять решение вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром.

Вулканический пепел и песчаные бури

К счастью, в нашем регионе это очень редкие явления, но вулканический пепел и песчаные бури также могут привести к нарушению воздушного сообщения, и не только из-за ограниченной видимости. Вулканический пепел, например, является абразивом и может нанести серьезный ущерб двигателям самолетов, которые в худшем случае могут перестать работать. Кроме того, пепел и мелкие песчинки могут повлиять на точность работы датчиков воздушной скорости, блокировать пилотам и загрязнить воздух в кабине.



Памятка пассажиру! При сложных погодных условиях рекомендуем вам следить за информацией на сайте аэропорта и авиакомпании.

Счастливого полета и до встречи в самом уютном аэропорту мира!