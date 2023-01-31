Нелетная погода: погодные условия и их влияние на расписание авиарейсов
Мы живем в климатической зоне, для которой характерны четыре времени года со своими особенностями, которые в худшем случае могут повлиять и на воздушное сообщение. Таллиннский аэропорт рассказал, каковы основные влияющие на воздушное движение погодные условия и что они могут принести.
Снегопад и ледяной дождь
Как сильный снегопад или ледяной дождь могут повлиять на движение наземного транспорта, так же они могут повлиять и на воздушное движение.
Безопасность – главный приоритет аэропорта, и в зимний период это означает бесперебойную уборку снега и круглосуточное непрерывное поддержание чистоты взлетно-посадочной полосы и перронов. Поддерживать взлетно-посадочную полосу чистой и открытой легко в обычных условиях, но в экстремальных погодных условиях (при плотном мокром снеге или ледяном дожде) это может стать сложной задачей. Если коэффициент трения взлетно-посадочной полосы не удается поддерживать на достаточно хорошем уровне, самолеты не смогут приземляться. В таким случае взлетно-посадочная полоса закрывается, что может привести к отмене и задержкам рейсов или перенаправлению рейсов в другие запасные аэропорты.
Бывают также ситуации, когда взлетно-посадочная полоса открыта и свободна, но пилот решает не садиться в Таллинне. Следует помнить, что решение о посадке всегда принимается экипажем самолета с учетом безопасности пассажиров. Кроме того, учитывается налет часов экипажа, а также тип, возраст и технические возможности воздушного судна. Если самолет не может приземлиться в пункте назначения, пилот может вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром.
Туман
На воздушное движение также может повлиять густой туман, который может привести к ограниченной или очень плохой видимости. При посадке важно установить визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой, необходимый для обеспечения безопасной посадки.
Если на улице туман, могут быть задействованы системы посадки, которые помогут самолету безопасно приземлиться. Экипажи воздушных судов могут пользоваться двумя различными типами систем посадки по приборам:
Система точной посадки ILS – это система, основанная на информации, поступающей от наземных устройств в аэропорту, а также курсового и глиссадного радиомаяка.
При использовании основанной на спутниковой связи системы посадки RNP в аэропорту нет дополнительного оборудования, а оборудование на борту самолета использует для посадки сигналы со спутников.
Сегодня Таллиннский аэропорт применяется I категория посадки, при которой высота принятия решения пилотом, на которой должна быть видна взлетно-посадочная полоса или огни взлетно-посадочной полосы, составляет 60 метров, а видимость на взлетно-посадочной полосе – 550 метров. Во второй половине года аэропорт планирует принять к использованию II категорию посадки, при которой высота принятия решения пилотом, на которой должна быть видна взлетно-посадочная полоса или огни взлетно-посадочной полосы, составляет 30 метров, а видимость на взлетно-посадочной полосе – 350 метров. Повышение категории позволит повысить эффективность использования инфраструктуры аэропорта и пропускной способности взлетно-посадочной полосы даже в более сложных погодных условиях.
Если указанные выше условия не выполняются, пилот должен уйти на дополнительный круг и попытаться снова приблизиться к ВПП в надежде, что погодные условия улучшатся. Решение о посадке всегда принимается экипажем самолета с учетом безопасности пассажиров. Кроме того, учитывается налет часов экипажа, а также оснащение воздушного судна современными системами. Если самолет не может приземлиться в пункте назначения, пилот может вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром.
Сильный ветер
Самолеты всегда взлетают и садятся против ветра. С одной стороны, ветер может быть полезен, например, помогая при благоприятных обстоятельствах сократить время полета. Но сильный встречный ветер может представлять опасность при посадке и нарушать воздушное движение. При строительстве взлетно-посадочных полос по возможности учитываются преобладающие направления ветров, поэтому встречные ветры, нарушающие воздушное движение, в Таллинне бывают крайне редко.
На основании предоставленной летному экипажу информации о погоде, включая и данные о ветре, пилот принимает решение о безопасной посадке. Если пилот считает ситуацию хоть немного небезопасной, он может принять решение вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром.
Вулканический пепел и песчаные бури
К счастью, в нашем регионе это очень редкие явления, но вулканический пепел и песчаные бури также могут привести к нарушению воздушного сообщения, и не только из-за ограниченной видимости. Вулканический пепел, например, является абразивом и может нанести серьезный ущерб двигателям самолетов, которые в худшем случае могут перестать работать. Кроме того, пепел и мелкие песчинки могут повлиять на точность работы датчиков воздушной скорости, блокировать пилотам и загрязнить воздух в кабине.
Памятка пассажиру! При сложных погодных условиях рекомендуем вам следить за информацией на сайте аэропорта и авиакомпании.
Счастливого полета и до встречи в самом уютном аэропорту мира!