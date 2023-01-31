Как подготовиться к путешествию: все успеть и ничего не забыть

Если у вас есть кредитная карта, к ней часто уже прилагается страхование путешествий. В этом случае приобретать дополнительную страховку не нужно. „Большинство кредитных карт имеют страхование путешествий в качестве дополнительной услуги, поэтому, если у вас есть карта, просто убедитесь, что страховка покрывает всех путешествующих с вами членов семьи, включает необходимые вам дополнительные виды защиты и т.д. Например, если вы собираетесь кататься на лыжах или планируете заниматься каким-то другим активным видом спорта, стоит поинтересоваться дополнительной страховкой“, - сказала Хакиайнен.

Очень важно позаботиться о наличии страхования путешествия – оно не защитит от всех неожиданностей, но наличие страховки может помочь избежать дополнительных забот и осложнений, а также, разумеется, крупных финансовых трат.

Чтобы уменьшить стресс перед поездкой, не собирайте чемодан в последний момент – позаботьтесь об удобной обуви, одежде, купите необходимые лекарства и косметику, ведь в других странах не такой выбор товаров, как в Эстонии, и может не найтись продукт, к которому вы привыкли.

Составьте предварительный список достопримечательностей, которые стоит посетить. Проверьте часы работы интересующих вас музеев и развлекательных заведений – если вы путешествуете во время международных праздников, часы работы некоторых туристических достопримечательностей в эти дни могут измениться. Если вы путешествуете не один, наличие предварительного плана поможет избежать споров – в случае разногласий просто придерживайтесь того, о чем договорились заранее.

Чтобы отпуск прошел гладко, важно подготовиться заранее. Планируя поездку, следует обратить внимание на несколько аспектов. „Если вы покупаете поездку на отдых в туристическом бюро, они позаботятся о билетах, проживании и необходимых документах. Но если вы планируете поездку самостоятельно, заранее проверьте самую важную информацию о стране назначения и позаботьтесь о необходимых документах. Не ограничивайтесь бронированием билетов и отелей, узнайте также, какие документы необходимы: например, справки, вакцинации, визы. Если вы отправляетесь за пределы Евросоюза, где для въезда в страну нужен паспорт, проверьте срок его действия – некоторые государства требуют, чтобы документ оставался действителен не менее 6 месяцев после выезда из страны“, - рассказала Хакиайнен.

Как платить: банковской картой или наличными?

В отпуске очень приятно просто расслабляться и не отслеживать каждую трату, но вы должны спланировать ответственно путешествие – по крайней мере, определитесь, какой у вас первоначальный бюджет, и постарайтесь не слишком отклоняться от него.

За границей по возможности используйте банковскую карту: так вы защитите свои деньги от кражи или потери – при необходимости карту можно заблокировать, но вернуть потерянные деньги не получится. Правда, в зависимости от страны, вам все же может понадобиться взять с собой наличные – уточните это перед поездкой.

В дальних поездках может случиться так, что в определенных местах принимают только кредитные карты конкретного типа. У вас может не быть этой информации заранее, поэтому лучше всего использовать обе самые популярные кредитные карты. Если вы пользуетесь картой Visa, было бы хорошо, если бы у кого-то из ваших попутчиков была карта Mastercard – в таком случае вы окажетесь подготовлены и избежите проблем, если, например, какой-либо небольшой отель не принимает тот или иной тип карт.

„Если вы едете в страну с теплым климатом и носить с собой карту или наличные неудобно, стоит присмотреться к предлагаемым банками технологическим решениям. Например, если вы проводите много времени на пляже, очень удобно использовать платежное кольцо, привязанное к вашей кредитной карте. В таком случае не нужно носить с собой карту, достаточно лишь бесконтактного платежного кольца, которое вы точно не потеряете и которое к тому же водонепроницаемое“, - посоветовала Хакиайнен.

Если вы планируете арендовать автомобиль

Планируя перемещаться в месте назначения самостоятельно, вы, вероятно, захотите арендовать автомобиль. Помните, что для аренды автомобиля вам понадобится кредитная карта – дебетовая не подойдет, поэтому перед поездкой убедитесь, что у вас установлен достаточный кредитный лимит.

Также стоит проверить, предлагает ли ваша кредитная карта страхование арендного автомобиля – уточните в своем банке, поскольку, если страховать машину вам не нужно, вы можете сэкономить деньги.

Если вы уже все организовали, позаботьтесь о хорошем настроении. Главная цель поездки – не выполнить план и посетить все достопримечательности, а прежде всего получить от отпуска положительные эмоции. „Очень важно подготовиться к поездке, чтобы она прошла гладко, но поскольку всего не предусмотришь, самое главное – это настрой: приятно провести время и отдохнуть от повседневной суеты“, - добавила Хакиайнен.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Латвии, Литве и Эстонии