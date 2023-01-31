Не пропустите! Невероятная ночная трапеза при луне на улице еды в Причудье

33 ресторанов от Ийзаку до Сааболды на один вечер откроют свои дворы, предлагая угощение, приготовленное на костре, различные кушанья и напитки в отблесках живого огня и сиянии полной луны. В меню - зимние и согревающие блюда, а полный месяц придает им особую силу.