Не пропустите! Невероятная ночная трапеза при луне на улице еды в Причудье
Полная луна, мистическая атмосфера и невероятная ночная трапеза в полнолуние - не пропустите невероятное приключение 4 февраля с 17:00 до 01:00!
33 ресторанов от Ийзаку до Сааболды на один вечер откроют свои дворы, предлагая угощение, приготовленное на костре, различные кушанья и напитки в отблесках живого огня и сиянии полной луны. В меню - зимние и согревающие блюда, а полный месяц придает им особую силу.
Дворы ресторанов одного дня будут открыты 4 февраля с 17.00 до 01.00 часа.
Помимо трапезы можно будет всей семьей активно провести время, поскольку гостей ждут различные увлекательные занятия.
Информация о фестивале: https://www.facebook.com/Peipsitoidutanav175
Карта в Google с точными местами проведения, участниками, меню и предложениями активного отдыха: https://cutt.ly/42OnMP0