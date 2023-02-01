ВИДЕО | По лесу и полю на коньках: национальный парк Соомаа стал настоящим раем для любителей зимних забав
В этом году пятое время года началось в Соомаа довольно рано. Декабрьское потепление, таяние снега и сильные дожди привели к тому, что в низинах затопило все леса и дороги. Однако последующее январское похолодание и минусовая температура привели к тому, что все вокруг превратилось в один большой каток.
В январе полюбоваться этим природным явлением, которое в шутку прозвали шестым временем года в Соомаа, приехало много людей из разных эстонских городов.
14 января было так:
Теплая погода последних дней внесла свои коррективы и местами лед просел и появилась вода. Поэтому перед выходом на лед надо убедиться, что это безопасно.
На данный момент в районе Тырамаа сохраняется хороший лед для катания на коньках и санках, куда также организуют ежедневные поездки для желающих эстонские компании Loodusturismi Ühing и Soomaa.com.