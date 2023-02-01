ВИДЕО | По лесу и полю на коньках: национальный парк Соомаа стал настоящим раем для любителей зимних забав

В этом году пятое время года началось в Соомаа довольно рано. Декабрьское потепление, таяние снега и сильные дожди привели к тому, что в низинах затопило все леса и дороги. Однако последующее январское похолодание и минусовая температура привели к тому, что все вокруг превратилось в один большой каток.