Ryanair закрывает семь маршрутов из Таллинна

К сожалению, авиакомпания Ryanair решила закрыть сразу несколько направлений из Таллинна. Последний рейс из Таллинна на Кипр (Пафос) состоится 23 марта, в этот же день пройдет последний рейс в Неаполь. Согласно информации на сайте Ryanair, последние рейсы в Дублин и Биллунд состоятся 24 марта, на Мальту, в Париж и Нюрнберг - 25 марта.