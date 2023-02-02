ТОП-50 самых инстаграмных мест мира
Портал Big 7 Travel проанализировал в социальных сетях хэштеги разных мест и составил рейтинг самых инстаграмных мест в мире.
Первое место занял Милан. В TikTok этот прославленный итальянский город отметили рекордное количество раз - 97 000 000 000, в Instagram - 22 058 065 (для сравния: Ницца, занявшая в рейтинге последнее 50-ое место, в TikTok была отмечена 334 800 раз, а в Instagram - 20 277 раз). Составители рейтинга отметили, что Милан, признанная столица моды Италии, является популярным местом для любителей социальных сетей и путешественников. Город притягивает своими знаковыми достопримечательностями и модными районами, которые идеально подходят для фона на фотографиях.
ТОП-50 самых инстаграмных мест в мире.
1. Милан, Италия
2. Лондон, Великобритания
3. Париж, Франция
4. Стамбул, Турция
5. Нью-Йорк, США
6. Непал
7. Чикаго, США
8. Бали, Индонезия
9. Шри-Ланка
10. Сидней, Австралия
11. Северный остров, Новая Зеландия
12. Баку, Азербайджан
13. Сингапур
14. Токио, Япония
15. Сеул, Южная Корея
16. Мальдивы
17. Сиэтл, США
18. Буэнос-Айрес, Аргентина
19. Ибица, Испания
20. Дублин, Ирландия
21. Марракеш, Марокко
22. Исландия
23. Новый Орлеан, США
24. Тулум, Мексика
25. Гонконг
26. Кейптаун, ЮАР
27. Пхукет, Таиланд
28. Оаху, Гавайи
29. Куала-Лумпур, Малайзия
30. Прага, Чехия
31. Берген, Норвегия
32. Тбилиси, Грузия
33. Эдинбург, Шотландия
34. Варшава, Польша
35. Санторини, Греция
36. Таити, Французская Полинезия
37. Гавана, Куба
38. Лиссабон, Португалия
39. Боракай, Филиппины
40. Банф, Канада
41. Хойан, Вьетнам
42. побережье Амальфи, Италия
43. Вади-Рам, Иордания
44. Керри, Ирландия
45. Интерлакен, Швейцария
46. Дубровник, Хорватия
47. национальный парк Масаи-Мара, Кения
48. Бухта Халонг, Вьетнам
49. Брюгге, Бельгия
50. Ницца, Франция