ТОП-50 самых инстаграмных мест мира

Первое место занял Милан. В TikTok этот прославленный итальянский город отметили рекордное количество раз - 97 000 000 000, в Instagram - 22 058 065 (для сравния: Ницца, занявшая в рейтинге последнее 50-ое место, в TikTok была отмечена 334 800 раз, а в Instagram - 20 277 раз). Составители рейтинга отметили, что Милан, признанная столица моды Италии, является популярным местом для любителей социальных сетей и путешественников. Город притягивает своими знаковыми достопримечательностями и модными районами, которые идеально подходят для фона на фотографиях.