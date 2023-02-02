В Музейное воскресенье для посещения филиалов Таллиннского городского музея нужно заранее зарегистрироваться

Бронирование билета для посещения Таллиннского городского музея в „Музейное воскресенье“ можно сделать за два месяца. При этом важно указать время посещения, поскольку в залы одновременно будет допускаться ограниченное число людей. Один человек сможет забронировать не более 10 билетов. Стоимость обслуживания при бронировании не добавляется. Бесплатный билет также можно будет приобрести на месте при помощи смартфона. При бронировании в последний момент или при покупке бумажного билета на месте в кассе важно учесть, что может возникнуть необходимость постоять в очереди.

Если в „Музейное воскресенье“ хочется посетить несколько филиалов Таллиннского городского музея, для каждого музея нужно приобрести отдельный бесплатный билет. Если планы изменились и посетить выбранный музей не получится, билет можно сдать и освободить место для других желающих. Если случайно было забронировано неподходящее время, обменять билет нельзя, но можно его вернуть и забронировать новое время.

Предварительная регистрация необходима в филиалах Таллиннского городского музея: Таллиннский музей городской жизни (ул. Вене, 17), Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Музей фотографии (Раэкоя, 4/6), Музей Каламая (Коцебу, 16), Дом Петра I (Мяэкалда, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29a). В этом году детский музей Мийамилла закрыт на ремонт и обновление экспозиции, но уже в феврале можно поучаствовать в программе на свежем воздухе в детском парке перед входом, для этого также нужно приобрести бесплатный билет.

В следующий раз бесплатные „Музейные воскресенья“ состоятся 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря 2023 года.

Список участвующих в акции музеев доступен на странице „Музейного воскресенья“ .