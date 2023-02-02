Tallink на год запретил подниматься на борт пассажирам, устроившим акт вандализма

Инцидент связан с 26-летним директором строительной компании из Тампере, который в начале декабря 2022 года с балкона выбросил в море мебель из своего номера класса люкс. Остальные члены группы наблюдали за происходящим и снимали всё на свои телефоны. Видео быстро распространилось в интернете. Кроме того, один мужчина из этой компании помочился на каменку сауны и сломал банную мебель.