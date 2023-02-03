В Испании зоозащитники добились запрета на конные повозки

За запрет повозок выступили защитники животных. Они указывают на то, что жизнь и работа в городе плохо влияют на здоровье лошадей – например, у многих из них есть проблемы с суставами ног из-за того, что они весь день бегают рысью по твердой поверхности, а из-за выхлопных газов на дорогах лошади рискуют „подхватить“ респираторные заболевания. Кроме того, из-за шума они становятся агрессивными, сообщает Europulse.