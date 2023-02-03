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03.02.2023, 08:39

В Испании зоозащитники добились запрета на конные повозки

 
ФОТО: Photo by Anton on Unsplash

С улиц испанских городов собираются полностью убрать туристические конные повозки. Предполагается, что их заменят повозки с электродвигателем.

За запрет повозок выступили защитники животных. Они указывают на то, что жизнь и работа в городе плохо влияют на здоровье лошадей – например, у многих из них есть проблемы с суставами ног из-за того, что они весь день бегают рысью по твердой поверхности, а из-за выхлопных газов на дорогах лошади рискуют „подхватить“ респираторные заболевания. Кроме того, из-за шума они становятся агрессивными, сообщает Europulse.

Правительство поддерживает эту точку зрения, но отмечает, что запрет нужно вводить постепенно – чтобы решить все бюрократические трудности, связанные с регистрацией нового вида электротранспорта.

Первым испанским городом, в котором полностью исчезнут повозки, станет Пальма-де-Майорка. Там запрет вступит в силу в 2024 году.

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