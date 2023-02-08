08.02.2023, 11:43
В гостях у Снежной Королевы: 6 невероятных ледяных отелей
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Людям теплолюбивым идея провести ночь в ледяном отеле на первый взгляд может показаться курсом выживания в холодильной камере, но на самом деле в этом нет ничего страшного. Напротив, самые роскошные из них подобны ледяным замкам, где каждая комната – художественная галерея. Спать среди ледяных скульптур и обедать на тарелках изо льда – тут любой простой смертный почувствует себя по-королевски. Журнал JANA Luxury рекомендует несколько мест, где можно ощутить себя поистине Снежной королевой.