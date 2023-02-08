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08.02.2023, 11:43

В гостях у Снежной Королевы: 6 невероятных ледяных отелей

 
Рийна Пальмисте
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Icehotel Jukkasjärvi
Icehotel Jukkasjärvi
ФОТО: Sebw | Shutterstock

Людям теплолюбивым идея провести ночь в ледяном отеле на первый взгляд может показаться курсом выживания в холодильной камере, но на самом деле в этом нет ничего страшного. Напротив, самые роскошные из них подобны ледяным замкам, где каждая комната – художественная галерея. Спать среди ледяных скульптур и обедать на тарелках изо льда – тут любой простой смертный почувствует себя по-королевски. Журнал JANA Luxury рекомендует несколько мест, где можно ощутить себя поистине Снежной королевой.

Icehotel на озере Юккасъярви в Швеции

Когда речь заходит о зимних отелях, невозможно начать ни с какого другого, кроме Icehotel в Юккасъярви: этот ледяной отель на севере Швеции считается первой в мире гостиницей из льда и снега. Уникальный гостиничный комплекс, созданный более 30 лет назад, каждую зиму выстраивается с нуля. Правда, в последнее время одной из главных новинок считается круглогодичный корпус Icehotel 365, номера которого, поддерживаемые при помощи холодильной установки, бодряще приветствуют гостей в любое время года. И есть в том числе вполне теплые номера – для тех, кто хочет полюбоваться, но спать в привычных условиях.

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