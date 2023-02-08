В гостях у Снежной Королевы: 6 невероятных ледяных отелей

Icehotel на озере Юккасъярви в Швеции

Когда речь заходит о зимних отелях, невозможно начать ни с какого другого, кроме Icehotel в Юккасъярви: этот ледяной отель на севере Швеции считается первой в мире гостиницей из льда и снега. Уникальный гостиничный комплекс, созданный более 30 лет назад, каждую зиму выстраивается с нуля. Правда, в последнее время одной из главных новинок считается круглогодичный корпус Icehotel 365, номера которого, поддерживаемые при помощи холодильной установки, бодряще приветствуют гостей в любое время года. И есть в том числе вполне теплые номера – для тех, кто хочет полюбоваться, но спать в привычных условиях.