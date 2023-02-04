04.02.2023, 08:00
В музеи Вильнюса в феврале можно попасть бесплатно
ФОТО: Photo by Victor Malyushev on Unsplash
В Вильнюсе запустили проект Su-menėk. Благодаря ему более 40 музеев города стали бесплатными для посетителей.
Удобная карта с адресами и маршрутами доступна на сайте проекта (к сожалению, только на литовском). Добраться до почти любой точки, кстати, можно на бесплатном автобусе. Правда, только по выходным – с пятницы по воскресенье. И только до конца февраля, пишет портал 34travel.me.
Кроме доступа во все музеи из списка, участники Su-menėk могут также получить репродукцию одной из картин. Розыгрыш пройдет в конце месяца. Участвовать в нем будут те, кто посетит больше 20 мест (вести подсчеты можно марками акции Su-menėk).