В музеи Вильнюса в феврале можно попасть бесплатно

Удобная карта с адресами и маршрутами доступна на сайте проекта (к сожалению, только на литовском). Добраться до почти любой точки, кстати, можно на бесплатном автобусе. Правда, только по выходным – с пятницы по воскресенье. И только до конца февраля, пишет портал 34travel.me.