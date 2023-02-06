Самый длинный в мире подводный авто- и железнодорожный туннель соединит Германию и Данию к 2029 году

Этот проект, стоимостью 10 миллиардов евро, который пересекает участок Балтийского моря, известный как пояс Фемарн, соединит Редбихавн на датском острове Лолланн и Путтгарден на севере Германии.

Сократит ли туннель время в пути из Германии в Данию?

Туннель, официально название которого звучит как Fehmarnbelt Fixed Link, будет иметь две двухполосные автомагистрали и два электрифицированных железнодорожных пути.

Путешествие по нему займет семь минут на поезде и 10 минут на машине, что позволит избежать 160-километрового крюка через материковую часть Дании. Время в пути по железной дороге из Гамбурга (Германия) в Копенгаген (Дания) сократится с пяти часов до менее чем трех.

Автодорожное сообщение заменит невероятно загруженное паромное сообщение, которое сейчас перевозит миллионы пассажиров в год. Время в пути при этом сократится почти на час.

Дания также планирует построить высокоскоростные электрические железнодорожные линии к туннелю и обратно. Поезда продолжат движение через датскую границу в Швецию, Норвегию и Финляндию.

Как будет строиться тоннель Fehmarnbelt?

Идея соединить Германию с Данией тоннелем не нова. После 10 лет планирования строительство началось сначала на датской стороне – в 2020 году, а затем – в 2021 году – на немецкой стороне.

Общая стоимость туннеля составит 10 миллиардов евро, при этом Европейский союз внесет в проект 1,1 миллиард евро.

Туннель будет собран на глубине 40 метров ниже уровня Балтийского моря из 89 массивных бетонных секций. Они будут предварительно построены на суше, а затем спущены в воду с помощью крана. Femern A/S, государственная датская компания, отвечающая за проект, надеется, что к 2024 году она будет готова погрузить в воду первую из этих секций.

После того как они будут установлены, бетонные секции соединят вместе, а также установят другие элементы, такие как железнодорожные пути, вентиляция и камеры.

Некоторые экологические группы ставят под сомнение влияние туннеля на дикую природу в поясе Фемарн — охраняемой территории ЕС, но Fermern A/S заявляет, что туннель „увеличит пропускную способность и разгрузит железнодорожные и автомобильные сети в Дании“. Компания также утверждает, что это приведет к „значительной“ экономии времени, энергии, топлива и выбросов CO2.