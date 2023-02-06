В Литве хотят переименовать литературный музей Пушкина - бывшую усадьбу сына поэта

„В завещании Варвары Пушкиной ясно сказано – Маркучайское поместье или усадьба (используются оба варианта), где нужно создать не Марчкучайский или какой-то еще музей, а музей имени Пушкина – если мы меняем название, нарушаем задумку покойной, она подарила все поместья, землю, все постройки тогдашнему Вильнюсскому русскому обществу межвоенного времени“, – сказал Поцявичюс.

Этот музей, по его словам, мог появиться уже в 1936–1937 гг.

„Только из-за случайного стечения обстоятельств он не появился, по техническим, финансовым причинам. Выяснилось, что есть долги, их хотели погасить за счет продажи части построек (не основных) и какой-то части земли, однако все затянулось до осени 1939 года. Власть менялась, председатель Вильнюсского русского общества умер (от старости), и только в 1940 году этот музей был открыт, официальная дата, кажется, весна 1941 г. – перед войной. Во время войны в газетах его упоминали как музей, хотя тогда в городе хозяйничали немцы, музей никому не мешал. Если он не мешал немцам, почему об должен мешать вильнюсским либералам? Это другой вопрос, мне на него сложно ответить“, – сказал Поцявичюс.

Литературовед, семиотик, профессор Тартуского и Таллинского университета Михаил Лотман на вопрос, есть ли две России – Россия Пушкина и Россия Путина ответил, что невозможно провести черту между хорошей и плохой Россией, как сейчас делают – Россия одна, и отвечать придется всем. Он отмечает, что в биографии Пушкина были два периода. Один – до восстания декабристов, 1823 года, до стихотворения „Свободы сеятель пустынный“, когда Пушкин был сторонником свободы, противником крепостничества и дикого рабства. Но позже он разочаровался в либерализме и стал больше певцом империи.

Может, потому что Пушкин был певцом империи?