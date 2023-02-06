ФОТО | Какая красота! В Венеции проходит знаменитый карнавал

Шоу стартовало в Гранд-канале 4 февраля с водного парада „Оригинальные мечтатели“. На следующий день около ста украшенных гондол прошли по каналу с символом праздника — папье-маше „Пантегана“ в форме крысы. За парадом наблюдали тысячи зрителей.

Первое упоминание карнавала в Венеции встречается в 1094 году, хотя до XIII-XIV веков масок на карнавалах не носили. В 1162 году в честь победы венецианцев в войне против Ульриха II фон Тревена, патриарха Аквилеи, началось всеобщее народное гуляние на площади Сан-Марко. Чтобы выкупить себя и своих воинов из плена, Ульрих обязался каждый год оплачивать праздник в Венеции, и с того времени карнавал стал ежегодным.

После падения венецианской республики и французской оккупации Наполеоном император Австрии в 1797 году запретил проведение карнавалов. Только в 1979 году итальянское правительство объявило о возобновлении ежегодного праздника. С тех пор в город на карнавал, который длится 18 дней, съезжается свыше полумиллиона туристов. В 2023 году Венецианский карнавал продлится до 21 февраля.