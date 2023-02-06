Землетрясение в Турции разрушило старинную крепость из списка ЮНЕСКО

Крепость Газиантепа, расположенная на холме высотой 25-30 метров, впервые упоминается еще во времена Хеттского царства. Во II – III веках ее перестроили и расширили римляне. Затем ее достраивали уже во времена византийского императора Юстиниана между 527 и 565 годами.

После масштабных реставрационных работ, завершившихся в 2000 году, крепость использовалась в качестве панорамного музея, посвященного обороне города от французских войск после падения Османской империи.

Сегодня ночью в Турции на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией произошло мощное землетрясение. По последним данным, более тысячи человек погибли.