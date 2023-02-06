Старейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest стартует уже в этот четверг
Туристическая ярмарка Tourest, с самой длинной в странах Балтии историей, в этом году проходит в 30-й раз. Ярмарка откроется уже четверг. На этот раз туристическая ярмарка проходит в трех павильонах и в ней примут участие более 200 экспонентов из 27 стран мира. В дополнение к бесчисленным зарубежным предложениям, в зале „Отдых в Эстонии“ («Puhka Eestis“) традиционно можно выбрать предложения для отдыха во всех уездах Эстонии.
Традиционно Tourest проводится с пятницы по воскресенье, но на этот раз посвященная путешествиям семейная ярмарка открывает двери уже в четверг в 14:00 и продлится до 20:00 в субботу.
„Мы хотим, чтобы у людей было больше времени на осмотр ярмарки, и поэтому продлили часы работы до семи вечера в четверг и пятницу, и до восьми вечера в субботу. Традиционно каждую ярмарку посещали более 20 000 человек, и в этот раз в течение трех дней мы ожидаем такое же количество посетителей“, - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.
Ярмарка Tourest, которую в последние два года отменяли из-за пандемии, в этом году отмечает свое 30-летие. Павильоны будут полны предложений о путешествиях и отдыхе на любой вкус. В главном зале Tourest – Global Village – вас ждут крупнейшие туристические компании Эстонии, такие как Novatours, Reisiekspert, Estravel, GoTravel, Germalo Reisid, Nikal Travel, Tiit Reisid, Tensi Reisid, &Moments, Albioni Reisid, Karol и Union Travel.
„Из популярных среди жителей Эстонии направлений на Tourest представлены Турция и Марокко, а также хорошо известные Кипр, Грузия, Непал, Испания, Танзания и Япония. Среди новичков – Мальта и Албания. А стенд США впервые предлагает возможность посетить национальные парки страны с помощью виртуальной реальности“, - рассказала Халлик.
Связанные с туризмом консультации на ярмарке предоставят Министерство иностранных дел, Налогово-таможенный департамент и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
На Tourest будут представлены трое ворот Эстонии – Таллиннский аэропорт, Таллиннский порт и Rail Baltic, на стендах которых представители DiscoverEU поделятся с молодыми людьми информацией о том, как открыть для себя Европу на поезде и как получить для этого бесплатный проездной билет.
Исторически наиболее популярен среди посетителей зал „Отдых в Эстонии“, посвященный возможностям отдыха в родной стране и туристическим жемчужинам Эстонии. В сотрудничестве с отделом туризма единого учреждения EAS и KredEx (VisitEstonia) здесь собраны туристические предприятия со всех уездов Эстонии с самыми разными предложениями путешествий по стране: от спа-пакетов до захватывающих туров на природе и тематических вечеров.
Третий зал ярмарки – Зал впечатлений и вкусов – посвящен хорошей еде. Это совершенно необычный pop-up ресторан с аутентичной эстонской едой и приветливой обстановкой корчмы Колу.
Поскольку 2023 год является в Эстонии годом сауны, в этом году Tourest также предлагает тематическую зону Saunatee, где содержится информация о саунах по всем уездам Эстонии. Кроме того, на ярмарке пройдут различные игры и мероприятия на тему сауны. В субботу Eesti Maaturism, Союз туристических фирм Эстонии и автор идеи года сауны Рейн Сикк объявятследующую Столицу саун. Сегодня этот титул принадлежит Кадрина.