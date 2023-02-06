Старейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest стартует уже в этот четверг

Традиционно Tourest проводится с пятницы по воскресенье, но на этот раз посвященная путешествиям семейная ярмарка открывает двери уже в четверг в 14:00 и продлится до 20:00 в субботу.

„Мы хотим, чтобы у людей было больше времени на осмотр ярмарки, и поэтому продлили часы работы до семи вечера в четверг и пятницу, и до восьми вечера в субботу. Традиционно каждую ярмарку посещали более 20 000 человек, и в этот раз в течение трех дней мы ожидаем такое же количество посетителей“, - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

Ярмарка Tourest, которую в последние два года отменяли из-за пандемии, в этом году отмечает свое 30-летие. Павильоны будут полны предложений о путешествиях и отдыхе на любой вкус. В главном зале Tourest – Global Village – вас ждут крупнейшие туристические компании Эстонии, такие как Novatours, Reisiekspert, Estravel, GoTravel, Germalo Reisid, Nikal Travel, Tiit Reisid, Tensi Reisid, &Moments, Albioni Reisid, Karol и Union Travel.

„Из популярных среди жителей Эстонии направлений на Tourest представлены Турция и Марокко, а также хорошо известные Кипр, Грузия, Непал, Испания, Танзания и Япония. Среди новичков – Мальта и Албания. А стенд США впервые предлагает возможность посетить национальные парки страны с помощью виртуальной реальности“, - рассказала Халлик.

Связанные с туризмом консультации на ярмарке предоставят Министерство иностранных дел, Налогово-таможенный департамент и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

На Tourest будут представлены трое ворот Эстонии – Таллиннский аэропорт, Таллиннский порт и Rail Baltic, на стендах которых представители DiscoverEU поделятся с молодыми людьми информацией о том, как открыть для себя Европу на поезде и как получить для этого бесплатный проездной билет.