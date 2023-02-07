10 потрясающих выставок, ради которых стоит поехать в Париж в 2023 году

В период с 1984 по 1985 год всемирно известные американские художники Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския в рамках художественного партнерства создали 160 совместных картин. Таким необычным образом они вдохновлялись друг другом: Баския восхищался легендарным представителем поп-арта, а Уорхол заново открывал для себя увлечения своих ранних лет - живопись. Они общались друг с другом посредством своих кистей и холстов, пока не создали произведения, которые представляют их полностью, без возможности точно сказать, кто именно что написал на холсте. Это увлекательная смесь жанров, которая выявляет качества и любимые темы каждого из них. В фонде Louis Vuitton будут представлены 100 из этих картин. Это самая масштабная выставка, посвященная партнерству двух художников.

Эта необычная выставка в одном из самых новых и захватывающих художественных пространств Парижа заставит вас задуматься о взаимодействии света и тьмы, весны и зимы, солнечного света и дождя, "человеческого и нечеловеческого" в контексте нынешней климатической ситуации. На выставке (название которой переводится как "Перед бурей“) представлены картины, фотографии, цифровое искусство и инсталляции таких художников, как Сай Твомбли, Дан Во, Фрэнк Боулинг, Аника Йи и Пьер Хьюг.

Окунитесь в невероятный мир Марка Шагала самым невероятным способом: 140 видео- и лазерных проекторов с помощью музыки и движения оживят картины знаменитого художника. Благодаря этой мультисенсорной инсталляции вы сможете переосмыслить сказочные, мистические и сюрреалистические видения художника - его скрипачей, жонглеров, зверей и клоунов. И все это под звуки классической музыки, джаза и традиционной еврейской инструментальной музыки клезмер.

Любому, кому близка тема искусства, дизайна или/и моды, наверняка понравится новая выставка в Национальном музее Пикассо. "Праздник Пикассо: Пикассо в новом свете“ представит величайшие шедевры испанского художника. Чтобы придать этим творениям новый и современный вид, музей обратился к знаменитому британскому дизайнеру мужской одежды сэру Полу Смиту, известному своим умением сочетать современное с традиционным. Смит придумал шоу, которое поможет лучше понять картины Пикассо. Выставка приурочена к 50-летию со дня смерти художника.

Если вы увлекаетесь египетской историей и культурой, то вам непременно стоит посетить выставку в центре "Ла вилетт“ на севере Парижа, которая перенесет на 3200 лет назад. Вы увидите 180 древнейших артефактов, включая саркофаги, мумии животных, украшения, королевские маски, амулеты и золотые сокровища. Кроме того, с помощью виртуальной реальности в 4D вы сможете посмотреть, как выглядел древний Египет в эпоху фараонов.

На первый взгляд, Мане и Дега - два довольно похожих художника: они посещали одни и те же места, встречались с одними и теми же людьми, писали одни и те же сцены кафе, улиц, скачек... Однако эти два человека полностью противоположны, когда речь идет об искусстве. Выставка позволит посетителям сравнить и сопоставить стили этих двух гигантов XIX века, которые когда-то были лучшими друзьями, несмотря на их разногласия и постоянное соперничество. На выставке будет представлено более 100 работ из коллекций Музея д'Орсэ, Музея Оранжери и Метрополитен-музея.

8. Сара Бернар: женщина, которая стала звездой

Где: Petit Palais

Когда: 14 апреля - 27 августа 2023

Задолго до таких звезд, как Одри Хепберн, Мэрилин Монро и Анджелина Джоли, весь мир восхищался Сарой Бернар, французской актрисой, жившей на рубеже XIX и XX веков. Ее называли "самой знаменитой актрисой за всю историю", и даже считается, что именно она положила начало культу знаменитости. На выставке "Сара Бернар: женщина, которая стала звездой“ вы узнаете о жизни и творчестве этой невероятной актрисы, увидите ее сценические костюмы и личные вещи, а также фотографии, картины и плакаты. Каждый экспонат многое сможет рассказать о "той, что покорила весь мир".

9. Ван Гог в Овер-Сюр-Уаз: последние месяцы

Где: Musée d’Orsay

Когда: 3 октября 2023 - 4 февраля 2024

Выставка, приуроченная к 170-летию со дня рождения Винсента ван Гога, расскажет о последних двух месяцах жизни знаменитого художника, проживавшего на тот момент в небольшой коммуне на северо-западе Парижа. За это время он создал не менее 74 картин и 33 рисунка, включая такие знаковые работы, как "Доктор Поль Гаше", "Церковь в Овер-сюр-Уаз" и знаменитое "Пшеничное поле с воронами". Чтобы получить по-настоящему глубокое представление о Ван Гоге, после посещения выставки совершите часовую поездку на поезде из Парижа в Овер-сюр-Уаз и убедитесь сами, как деревня и ее почти нетронутые пшеничные поля вдохновили художника. Здесь же, в Овер-сюр-Уаз, Ван Гог был похоронен через день после смерти 30 июля 1890.

10. Дэвид Хокни: Работы из коллекции Тейт

Где: Musée Granet, Aix-en-Provence

Когда: 28 января - 28 мая 2023

Дэвид Хокни (род. 1937 г.) - английский художник, график и фотограф, который значительную часть жизни провел в США. Однако он всегда любил Францию и в 2019 году поселился в Нормандии, где и живет по сегодняшний день. В ноябре 2018 года Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих. Его картину под названием „Бассейн с двумя фигурами» продали на аукционе послевоенного и современного искусства „Кристи“ в Нью-Йорке за рекордную сумму — 90 миллионов 300 тысяч долларов. На выставке будут представлены более чем 110 картин художника, а также гравюры, фотоколлажи, рисунки и цифровые работы.

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