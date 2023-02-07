10 потрясающих выставок, ради которых стоит поехать в Париж в 2023 году(1)
Календарь культурных событий Парижа в 2023 году обещает быть очень насыщенным. В одном из самых красивых городов мира пройдет много интересных мероприятий и удивительных выставок, которые помогут по-новому взглянуть на старую классику и разглядеть важные детали современного искусства.
1. Шагал, Париж - Нью-Йорк
Где: центр цифрового искусства "Мастерская света“ (Atelier des Lumières)
Когда: 27 февраля 2023 - 7 января 2024
Окунитесь в невероятный мир Марка Шагала самым невероятным способом: 140 видео- и лазерных проекторов с помощью музыки и движения оживят картины знаменитого художника. Благодаря этой мультисенсорной инсталляции вы сможете переосмыслить сказочные, мистические и сюрреалистические видения художника - его скрипачей, жонглеров, зверей и клоунов. И все это под звуки классической музыки, джаза и традиционной еврейской инструментальной музыки клезмер.
2. Avant l’Orage
Где: Bourse de Commerce – Pinault Collection
Когда: 8 февраля - 11 сентября 2023
Эта необычная выставка в одном из самых новых и захватывающих художественных пространств Парижа заставит вас задуматься о взаимодействии света и тьмы, весны и зимы, солнечного света и дождя, "человеческого и нечеловеческого" в контексте нынешней климатической ситуации. На выставке (название которой переводится как "Перед бурей“) представлены картины, фотографии, цифровое искусство и инсталляции таких художников, как Сай Твомбли, Дан Во, Фрэнк Боулинг, Аника Йи и Пьер Хьюг.
3. Баския и Уорхол. Картина в 4 руки
Где: Фонд Louis Vuitton
Когда: 5 апреля - 28 августа 2023
В период с 1984 по 1985 год всемирно известные американские художники Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския в рамках художественного партнерства создали 160 совместных картин. Таким необычным образом они вдохновлялись друг другом: Баския восхищался легендарным представителем поп-арта, а Уорхол заново открывал для себя увлечения своих ранних лет - живопись. Они общались друг с другом посредством своих кистей и холстов, пока не создали произведения, которые представляют их полностью, без возможности точно сказать, кто именно что написал на холсте. Это увлекательная смесь жанров, которая выявляет качества и любимые темы каждого из них. В фонде Louis Vuitton будут представлены 100 из этих картин. Это самая масштабная выставка, посвященная партнерству двух художников.
4. Мане / Дега
Где: Musée d’Orsay
Когда: 28 марта - 23 июля 2023
На первый взгляд, Мане и Дега - два довольно похожих художника: они посещали одни и те же места, встречались с одними и теми же людьми, писали одни и те же сцены кафе, улиц, скачек... Однако эти два человека полностью противоположны, когда речь идет об искусстве. Выставка позволит посетителям сравнить и сопоставить стили этих двух гигантов XIX века, которые когда-то были лучшими друзьями, несмотря на их разногласия и постоянное соперничество. На выставке будет представлено более 100 работ из коллекций Музея д'Орсэ, Музея Оранжери и Метрополитен-музея.
5. Матисс: 1930-ые
Где: Musée de l’Orangerie
Когда: 1 марта – 29 мая 2023
Выставка рассказывает о творчестве художника в 1930-ые годы. У посетителей будет уникальная возможность полюбоваться уникальными картинами, которые редко выставляются во Франции, рисунками, скульптурой, гравюрами и предметами из коллекции Матисса.
6. Рамзес и золото фараонов
Где: La Grande Halle
Когда: 7 апреля - 6 сентября 2023
Если вы увлекаетесь египетской историей и культурой, то вам непременно стоит посетить выставку в центре "Ла вилетт“ на севере Парижа, которая перенесет на 3200 лет назад. Вы увидите 180 древнейших артефактов, включая саркофаги, мумии животных, украшения, королевские маски, амулеты и золотые сокровища. Кроме того, с помощью виртуальной реальности в 4D вы сможете посмотреть, как выглядел древний Египет в эпоху фараонов.
7. Picasso Celebration: Пикассо в новом свете
Где: Musée National Picasso
Когда: 7 марта - 27 августа 2023
Любому, кому близка тема искусства, дизайна или/и моды, наверняка понравится новая выставка в Национальном музее Пикассо. "Праздник Пикассо: Пикассо в новом свете“ представит величайшие шедевры испанского художника. Чтобы придать этим творениям новый и современный вид, музей обратился к знаменитому британскому дизайнеру мужской одежды сэру Полу Смиту, известному своим умением сочетать современное с традиционным. Смит придумал шоу, которое поможет лучше понять картины Пикассо. Выставка приурочена к 50-летию со дня смерти художника.
8. Сара Бернар: женщина, которая стала звездой
Где: Petit Palais
Когда: 14 апреля - 27 августа 2023
Задолго до таких звезд, как Одри Хепберн, Мэрилин Монро и Анджелина Джоли, весь мир восхищался Сарой Бернар, французской актрисой, жившей на рубеже XIX и XX веков. Ее называли "самой знаменитой актрисой за всю историю", и даже считается, что именно она положила начало культу знаменитости. На выставке "Сара Бернар: женщина, которая стала звездой“ вы узнаете о жизни и творчестве этой невероятной актрисы, увидите ее сценические костюмы и личные вещи, а также фотографии, картины и плакаты. Каждый экспонат многое сможет рассказать о "той, что покорила весь мир".
9. Ван Гог в Овер-Сюр-Уаз: последние месяцы
Где: Musée d’Orsay
Когда: 3 октября 2023 - 4 февраля 2024
Выставка, приуроченная к 170-летию со дня рождения Винсента ван Гога, расскажет о последних двух месяцах жизни знаменитого художника, проживавшего на тот момент в небольшой коммуне на северо-западе Парижа. За это время он создал не менее 74 картин и 33 рисунка, включая такие знаковые работы, как "Доктор Поль Гаше", "Церковь в Овер-сюр-Уаз" и знаменитое "Пшеничное поле с воронами". Чтобы получить по-настоящему глубокое представление о Ван Гоге, после посещения выставки совершите часовую поездку на поезде из Парижа в Овер-сюр-Уаз и убедитесь сами, как деревня и ее почти нетронутые пшеничные поля вдохновили художника. Здесь же, в Овер-сюр-Уаз, Ван Гог был похоронен через день после смерти 30 июля 1890.
10. Дэвид Хокни: Работы из коллекции Тейт
Где: Musée Granet, Aix-en-Provence
Когда: 28 января - 28 мая 2023
Дэвид Хокни (род. 1937 г.) - английский художник, график и фотограф, который значительную часть жизни провел в США. Однако он всегда любил Францию и в 2019 году поселился в Нормандии, где и живет по сегодняшний день. В ноябре 2018 года Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих. Его картину под названием „Бассейн с двумя фигурами» продали на аукционе послевоенного и современного искусства „Кристи“ в Нью-Йорке за рекордную сумму — 90 миллионов 300 тысяч долларов. На выставке будут представлены более чем 110 картин художника, а также гравюры, фотоколлажи, рисунки и цифровые работы.
***
Источник: Lonely Planet