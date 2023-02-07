Венский вояж: как недорого отдохнуть в самом лучшем городе для жизни в мире

Рейтинг публикует The Economist Intelligence Unit (EIU), а место в нем основывается аж на 30 параметрах. Среди них – здравоохранение, культура, экология, образование, инфраструктура и т.д. Вена, расположенная на востоке Австрии, по совокупности этих показателей оказалась выше таких городов, как Копенгаген, Цюрих, Ванкувер, Франкфурт и Амстердам.

Вена – один из величайших городов Европы, известный как своими архитектурными жемчужинами, так и знаменитыми жителями. Кажется, что здесь когда-то жили все известные европейские композиторы, включая Бетховена, Моцарта, Брамса и Малера, пишет Euronews.

Несмотря на всю свою историю и красоту, Вена — не самый дешевый город в мире. Австрия заняла 18-е место среди самых дорогих стран для жизни в мире по версии журнала CEOWORLD. Но несмотря на то что с Лондоном Вену не сравнить, поездка сюда при наличии ограниченного бюджета может оказаться не самой приятной.

Но не волнуйтесь. С небольшим заблаговременным планированием Вена более чем возможна с ограниченным бюджетом.

Легко ли добраться до Вены?

Проще всего добраться до Вены самолетом из Таллинна. Прямые рейсы совершает авиакомпания Ryanair, стоимость билетов начинается от 33 евро. С пересадками до Вены можно долететь рейсами других авиакомпаний, например, airBaltic или Lufthansa.

В Вену также можно добраться на автомобиле. Правда, для этого вам придется потратить два дня, поскольку расстояние между двумя столицами составляет примерно 1650 километров. Вариант с ночевкой представляется достаточно простым: в первый день вы едете до Варшавы, а во второй – непосредственно до Вены.

Где остановиться в Вене?