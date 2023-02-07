В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина(6)
В центре Москвы задержан мужчина, пытавшийся похитить тело Владимира Ленина из мавзолея, пишет TASS со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
Как сообщается, вчера ночью 42-летний москвич пришел на Красную площадь и попытался открыть дверь мавзолея. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали хулигана. Он сообщил, что хотел похитить тело вождя.
На место прибыла скорая помощь, у мужчины выявили психическое расстройство на фоне сильного опьянения.
Задержанный оказался 42-летним сборщиком мебели, проживающим в Москве. Мужчина жил с мамой после развода и пристрастился к спиртному. В последний месяц у него также почти не было работы. Перед попыткой выкрасть тело Ленина задержанный распивал алкоголь на Тверской улице. Дальнейшие события, по его словам, он не помнит.