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07.02.2023, 10:26

В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина

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ФОТО: Photo by Maxim Tolchinskiy on Unsplash

В центре Москвы задержан мужчина, пытавшийся похитить тело Владимира Ленина из мавзолея, пишет TASS со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

Как сообщается, вчера ночью 42-летний москвич пришел на Красную площадь и попытался открыть дверь мавзолея. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали хулигана. Он сообщил, что хотел похитить тело вождя.

На место прибыла скорая помощь, у мужчины выявили психическое расстройство на фоне сильного опьянения.

Задержанный оказался 42-летним сборщиком мебели, проживающим в Москве. Мужчина жил с мамой после развода и пристрастился к спиртному. В последний месяц у него также почти не было работы. Перед попыткой выкрасть тело Ленина задержанный распивал алкоголь на Тверской улице. Дальнейшие события, по его словам, он не помнит.

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