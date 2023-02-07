В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина

Задержанный оказался 42-летним сборщиком мебели, проживающим в Москве. Мужчина жил с мамой после развода и пристрастился к спиртному. В последний месяц у него также почти не было работы. Перед попыткой выкрасть тело Ленина задержанный распивал алкоголь на Тверской улице. Дальнейшие события, по его словам, он не помнит.