RusDelfi в Египте | Страшно красиво. К чему готовиться и чего остерегаться, когда впервые едешь в Хургаду

Египет входит в тройку самых популярных направлений для отдыха среди эстоноземельцев - особенно для отдыха зимой и ранней весной, когда во всеми любимых Турции и Греции еще слишком холодно. Всего пять часов - и из заснеженного Таллинна мы попадаем в солнечный Египет. Сразу и не осознаешь, что находишься на совершенно другом материке! Однако, спустя небольшое количество времени, становится ясно, что „мы больше не в Канзасе“.

Если Турция уже мало чем отличается от европейских курортов, то в Египте культурные различия дают о себе знать. Тем не менее они не должны помешать насладиться красотами этой страны - по крайней мере, если быть к этому готовым.

Но начнем с положительных вещей. Хотя в самых популярных египетских курортах - Хургаде и Шарм-эль-Шейхе - практически нечего посмотреть за пределами территории отеля, так как они были всего лишь рыбацкими деревнями до начала своей туристической карьеры, но выездные экскурсии возмещают это сполна. При этом тут есть варианты как для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, так и для любителей экстрима.

Чего в Египте предостаточно, так это песка. Города буквально окружены пустынями. Но это далеко не те лощеные дюны с золотым песком, где так любят позировать инстаграмные красотки - для этого нужно ехать в Дубай. Египетская пустыня намного более суровая и менее „эстетичная“, зато она идеально подходит для того, чтобы мчать по ней на полной скорости. Именно так выглядит египетское сафари в пустыне.

Квадроциклы, скорость и много, много пыли. Если вас интересует такой вид отдыха, то обязательно возьмите с собой в поездку платок, чтобы защититься от песка и пыли, и одежду, которую не жалко, ибо после данного приключения она будет полностью пыльной. Справится с квадроциклом в пустыне легко, даже если у вас нет прав. При этом лучше всех с управлением справилась хрупкая девушка, которая быстро обогнала всех остальных. „Дома я езжу на BMW“, - лаконично пояснила она.