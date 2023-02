RusDelfi в Египте | Страшно красиво. К чему готовиться и чего остерегаться, когда впервые едешь в Хургаду

Однако за пределами отеля все египтяне жаждут узнать ваше имя и и откуда вы приехали. К сожалению, это не связано с их врожденной дружелюбностью - они хотят ваших денег. И хотят они из на каждом шагу, тем временем их приемы не меняются. Тем не менее, не стоит грубить, услышав в десятый раз фразу „Hello, where are you from?“, потому что местные продавцы настолько же обидчивы, как и докучливы. „Улыбаемся и машем“ - идеальный вариант поведения в Египте. Еще лучше - просто идти вперед, не обращая внимания на настойчивые зазывания продавцов и их напускные обиды.