RusDelfi в Египте | Страшно красиво. К чему готовиться и чего остерегаться, когда впервые едешь в Хургаду
Египет остается самым популярным зимним направлением среди эстонских туристов, которые хотят сбежать от родных серости и холода в теплые края за свежей дозой витамина D и морской соли. Невероятно красивое Красное море и захватывающие дух следы древнеегипетской цивилизации - уже ради только этого стоит запланировать поездку. Однако если вы едете в Египет первый раз, то стоит знать о некоторых особенностях местных курортов, чтобы уберечь свои нервы.
Египет входит в тройку самых популярных направлений для отдыха среди эстоноземельцев - особенно для отдыха зимой и ранней весной, когда во всеми любимых Турции и Греции еще слишком холодно. Всего пять часов - и из заснеженного Таллинна мы попадаем в солнечный Египет. Сразу и не осознаешь, что находишься на совершенно другом материке! Однако, спустя небольшое количество времени, становится ясно, что „мы больше не в Канзасе“.
Если Турция уже мало чем отличается от европейских курортов, то в Египте культурные различия дают о себе знать. Тем не менее они не должны помешать насладиться красотами этой страны - по крайней мере, если быть к этому готовым.
Но начнем с положительных вещей. Хотя в самых популярных египетских курортах - Хургаде и Шарм-эль-Шейхе - практически нечего посмотреть за пределами территории отеля, так как они были всего лишь рыбацкими деревнями до начала своей туристической карьеры, но выездные экскурсии возмещают это сполна. При этом тут есть варианты как для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, так и для любителей экстрима.
Чего в Египте предостаточно, так это песка. Города буквально окружены пустынями. Но это далеко не те лощеные дюны с золотым песком, где так любят позировать инстаграмные красотки - для этого нужно ехать в Дубай. Египетская пустыня намного более суровая и менее „эстетичная“, зато она идеально подходит для того, чтобы мчать по ней на полной скорости. Именно так выглядит египетское сафари в пустыне.
Квадроциклы, скорость и много, много пыли. Если вас интересует такой вид отдыха, то обязательно возьмите с собой в поездку платок, чтобы защититься от песка и пыли, и одежду, которую не жалко, ибо после данного приключения она будет полностью пыльной. Справится с квадроциклом в пустыне легко, даже если у вас нет прав. При этом лучше всех с управлением справилась хрупкая девушка, которая быстро обогнала всех остальных. „Дома я езжу на BMW“, - лаконично пояснила она.
В общем, если вы не боитесь скорости и пыли, то этот тип отдыха непременно вам понравится. Между путем туда и обратно лежит деревня бедуинов, где можно ознакомиться с образом жизни „кочевников“ (в кавычках, потому что непонятно, действительно ли они так живут или играют роли для доверчивых туристов), и поездка верхом на верблюде. Все же квадроцикл лучше верблюда, так как бедное животное все же жалко, да и квадроцикл едет быстрее. „Безумный макс“ - но все равно очень весело.
Если же вам нужно что-то менее экстремальное, то отправляйтесь на морскую прогулку на кораблике с возможностью погрузиться под воду. Красное море - одно из самых красивых морей в мире. В Египте вас отвезут у коралловым рифам, где можно заняться как сноркелингом на поверхности воды, так и дайвингом к самим рифам.
Впечатления от дайвинга поистине непередаваемые. Конечно, мы привыкли запечатлять все самые красивые моменты в жизни на свой телефон, но тут нет такой возможности. И, черт побери, очень жаль! Подводный мир Красного море настолько прекрасен и разнообразен, что это стоит того, чтобы справится со страхом погружения под воду. А страх действительно появляется, когда осознаешь, что у тебя над головой находится несколько метров морской воды. Главное, сохранять спокойствие и следовать указаниям инструктора, отбросив все страхи.
Кораллы, морские анемоны, рыбы всех цветов радуги и даже устрашающего вида мурены - все это модно разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Разве это не стоит того? Впрочем, если эта перспектива не вызывает у вас особого энтузиазма, то расслабленный отдых на лодке в окружении бирюзовой воды также звучит неплохо.
Самый расслабленный вариант отдыха за пределами отеля - это экскурсии к остаткам древнеегипетской цивилизации. Конечно же, мы все наслышаны о великих пирамидах Гизы - великолепном комплексе, построенном тысячи лет назад и скрывающем в себе множество тайн. Они недаром были включены в одни из семи чудес света. Однако, к сожалению, пирамиды находятся довольно далеко от курортных городов Египта. Чтобы их посмотреть нужно провести около восьми часов в дороге - и это только в одну сторону.
Если же вы не готовы потратить столько времени на дорогу до пирамид, то остаются те древнеегипетские сооружения, что находятся поближе - в окрестностях Луксора. Современный город расположен на том месте, где когда-то находились Фивы, одна из столиц Древнего Египта. Путь до города занимает около четырех часов, что уже вполовину меньше, если сравнить с пирамидами.
В городе и его окрестностях можно посмотреть несколько разных достопримечательностей, одна старее другой. Во-первых, это Карнакский храм. Не верится, но этому комплексу уже почти 4000 лет. В нем есть все, что мы ассоциируем с Древним Египтом: сфинксы, обелиски, иероглифы, статуи фараонов... Сразу и не верится, что перед тобой остатки настолько древней цивилизации. Но это действительно так! От масштабов сооружений действительно захватывает дух. И если это вас не сильно вдохновляет, то помните о главном - именно там можно сделать самые красивые фотографии.
Другие достопримечательности, которые находятся в окрестностях Луксора - это храм Хатшепсут, колоссы Мемнона и долина Царей. Особенно хочется отметить последнюю достопримечательность - в скалистом ущелье среди пустыни расположились десятки гробниц фараонов. И самое интересное - большинство из них можно исследовать. Более того, в одной из них моно попасть внутрь саркофага!
Ощущения внутри гробниц, мягко говоря, необычные. По сути, это то же самое, как залезть в старую могилу, правда крайне искусно и ярко оформленную. Тем не менее это позволяет поближе взглянуть на древнеегипетскую культуру, которая так много внимания уделяла загробной жизни.
А теперь вернемся к тому, чего стоит ожидать при поездке в Египет. Во-первых, все включено далеко не означает, что все действительно включено. В вашем отеле за дополнительную плату могут предлагать как и некоторые напитки и еду, так и проход на вечеринки на территории отеля и даже Wi-Fi в номере. Нет смысла негодовать - вдох-выдох и полное спокойствие. P.S. Намного выгоднее купить местную SIM-карту с мобильным интернетом, так как она и стоит дешевле, и будет работать за пределами отеля.
Во-вторых, забудьте о личном пространстве, особенно когда вы выходите за пределы отеля, хотя и на территории вы не защищены от этого. На большинстве пляжей ходят так называемые „торгаши“, которые пытаются вам что-то продать - экскурсии, массаж, маникюр. Нет, притвориться спящим не вариант, к вам все равно подойдут. К счастью, в некоторых отелях на шезлонг можно повесить специальный флажок, чтобы вас оставили в покое.
Однако за пределами отеля все египтяне жаждут узнать ваше имя и и откуда вы приехали. К сожалению, это не связано с их врожденной дружелюбностью - они хотят ваших денег. И хотят они из на каждом шагу, тем временем их приемы не меняются. Тем не менее, не стоит грубить, услышав в десятый раз фразу „Hello, where are you from?“, потому что местные продавцы настолько же обидчивы, как и докучливы. „Улыбаемся и машем“ - идеальный вариант поведения в Египте. Еще лучше - просто идти вперед, не обращая внимания на настойчивые зазывания продавцов и их напускные обиды.
Нет, они не хотят поговорить с вами, потому что впервые видят туриста из Эстонии. Нет, они не кричат вам по-русски „привет, земляк“, потому что изголодались по общению на русском языке. Цель одна - продать свой товар, скорее всего, произведенный в Китае. И уж тем более не стоит принимать от них „бесплатные“ сувениры - за этим последует настойчивое предложение приобрести что-то побольше и подороже.
На это не стоит обижаться и раздражаться - нужно просто принять это, как неизбежность. Возможно, со временем продавцы на египетских курортах научатся быть более сдержанными, как их коллеги в Турции. Пока что же остается просто наслаждаться всеми красотами Египта, не обращая внимание на все попытки местных жителей вытянуть из вас деньги. По крайней мере, если вы сами не настроены попрощаться с ними.
Прямые полеты из Таллинна в Хургаду до конца апреля осуществляет украинская туристическая фирма Join UP! на самолетах собственной авиафирмы SkyUp. Начиная с 25 февраля туроператор также будет организовывать туры в Шарм-эль-Шейх три раза в неделю в связи с повышенным спросом среди эстоноземельцев.