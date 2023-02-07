"Мой рейс отменили, что делать дальше?" Департамент призывает помнить о своих правах

Какие ситуации под критерии отмены рейса?

К случаям отмены рейсов относятся гораздо больше случаев, чем просто ситуация, когда пассажир уже находится в аэропорту и ему текстовым сообщением или по громкой связи сообщают, что ожидаемый рейс отменен. Рейс также считается отмененным в следующих случаях:

• первоначальный план полета отменяется и пассажир пересаживается на другой регулярный рейс;

• самолет вылетает с пассажиром, но вынужден вернуться в аэропорт вылета, где пассажира пересаживают на другой замещающий рейс;

• рейс приземляется в аэропорту, отличном от того, который изначально планировался в качестве пункта назначения, без предварительного согласия пассажира на изменение маршрута;

• авиакомпания переносит вылет рейса более чем на час раньше, чем планировалось.

Что имеет право потребовать пассажир в случае отмены рейса?

В случае отмены рейса авиаперевозчик должен предложить пассажиру три варианта:

1. возврат денег за билет. Если у пассажира также есть стыковочный рейс, как можно скорее вернуть его в аэропорт вылета;

2. изменение маршрута для скорейшей доставки пассажира в конечный пункт;

3. изменение маршрута на более позднюю и подходящую для пассажира дату при сопоставимых условиях перевозки и наличии свободных мест.

Если пассажир выбрал одну из указанных опций, он больше не имеет права использовать другие перечисленные опции. Однако если авиакомпания не выполняет свои обязательства и не предлагает пассажиру изменение маршрута или возврат на сопоставимых условиях, она должна возместить пассажиру расходы на перелет.