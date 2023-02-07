В этом году Tourest предлагает солнечные туры от 399 евро

„В этом году туроператоры на Tourest также делают специальные предложения, предоставляя путешественникам разнообразные скидки“, - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.



Например, недельный отдых по схеме „все включено“ в четырехзвездочном отеле в Турции можно приобрести на ярмарке за 525 евро или от 532 евро – в пятизвездочном. В трехзвездочных отелях в Анталии, Турция, отдохнуть можно даже менее, чем за 500 евро. Самые доступные солнечные туры начинаются от 399 евро – за эти деньги вы можете отправиться на неделю за витамином D в Болгарию, Хорватию или Черногорию.



По словам Халлик, путешествия на предстоящие весенние школьные каникулы продаются очень хорошо и на ярмарке также можно найти соответствующие предложения. Например, недельный отдых по схеме „все включено“ в египетском пятизвездочном отеле можно приобрести за 770 евро. Чтобы найти подходящую цену и направление, стоит прийти на Tourest, пообщаться с консультантами и узнать, какие дополнительные мероприятия доступны в пункте назначения или какие там предлагаются экскурсии.



„Рекомендую посещать Tourest все три дня, поскольку новые предложения будут появляться каждый день, а быстрее всего узнать о них можно именно на ярмарке“, - добавила Халлик.



Для тех, кто ищет более ярких впечатлений, чем просто отдых на солнце, список предложений Tourest включает в себя путешествия по специальным ценам в такие интересные места, как Узбекистан, Лаос, Шпицберген или Филиппины.



Любителей отдыха в Эстонии в этот раз ждет широкий выбор спа-пакетов в самых популярных спа-отелях страны. На Tourest также будет интересное предложение от Центра отдыха Тоосиканну – сафари в Парке дикой природы Тоосиканну.



Всем, кто планирует отправиться в путешествие, Мерике Халлик советует не забывать о туристической страховке, ведь она поможет обеспечить спокойствие в случае различных неприятностей или проблем со здоровьем, которые могут возникнуть в поездке.



„Что сегодня может быть важнее безопасности в путешествии? Тем, кто путешествует чаще раза в год, Salva предлагает годовые пакеты страхования путешествий со скидкой до 55%“, - рассказала Халлик.



Кроме того, на Tourest можно со скидкой приобрести билеты в театры и музеи, а также билеты на самолеты и корабли.



Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.