Отдых с радостью и без претензий. Как полюбить египетские курорты
Вечное лето и солнце – этим манит Египет северных туристов, жаждущих тепла и отдыха. Интернет наводнен отзывами о египетских курортах, зачастую весьма противоречивыми. Кто-то морщит нос, пожимает плечами и пишет, что больше никогда туда не поедет, а другие отдыхают в одном и том же отеле каждый год уже 15 лет. Ясно одно — это не Европа и никогда ею не будет. Египет — это что-то особенное.
Добраться до египетских курортов проще простого – достаточно выбрать одно из предложений туристических компаний. Разумнее выбирать одну из самых известных турфирм, чтобы не получилось, что вы заплатите 300 евро в неделю за шестизвездочный отель, а в результате попадете в потрепанную гостиницу далеко пляжа. Я, конечно, утрирую, но такое тоже случается.
Следующей по сложности задачей после выбора отеля будет выбор одежды. Когда едешь в Италию или Испанию, там все понятно, а вот про Египет информация очень противоречивая. В латвийских туристических группах на Facebook в комментариях встречаются диаметрально противоположные впечатления. Одни говорят, что всю неделю мерзли, а другие не вылезали из купальников. Будучи осторожным пессимистом, я больше верила тем, кто говорил, что там холодно. На деле оказалось, что там был 21 градус тепла. А я даже шерстяные носки взяла на случай, если ночью в неотапливаемом отеле будет холодно. Но уже в первый день я была готова обменять свои джинсы на шорты, которые оставила дома...