Чем заняться в Будапеште: 13 идей для незабываемого путешествия

1. Посетите здание Парламента

Венгерский парламент, возвышающийся на левом берегу Дуная, является одной из главных достопримечательностей Будапешта. Здание, построенное в неоготическом стиле, поражает воображение: в нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 внутренних двориков. Фасад украшают статуи правителей Венгрии и Трансильвании. Интерьеры пышно декорированы на средневековый манер с использованием мозаичных панно, витражей и позолоты.

В купольном зале парламента хранится корона святого Стефана вместе со скипетром, державой и мечом. Первые двадцать минут каждого часа у коронационных регалий стоит почетный караул в исторических костюмах.

Забронировать экскурсию в парламент (в том числе на русском языке) можно ЗДЕСЬ.

Совсем недалеко от Парламента вы можете увидеть один из самых печальных памятников города - "Туфли на набережной". Это мемориал жертвам Холокоста. Во время Второй мировой войны на дунайскую набережную на грузовиках привозили евреев, приказывали им снять обувь, а затем расстреливали и скидывали в воду. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась нацистами для собственных нужд.

2. Расслабьтесь в термах

Природа щедра наградила Будапешт термальными источниками, поэтому совсем не удивительно, что здесь работает большое количество превосходных спа. Говорят, местная вода способна творить чудеса и лечит от всех болезней, а купание в термальном бассейне — одно из лучших развлечений в Будапеште.

Всемирно известные купальни Сечени - один из самых крупных спа-комплексов в Европе. Несмотря на то, что отдыхающих здесь много круглый год с утра до самого вечера, величественные архитектурные элементы и открытые бассейны по-прежнему делают это место обязательным для посещения.

По Будапешту разбросано очень много спа-комплексов. Большой популярностью славятся купальни Геллерт и Лукач, а также Рудаш, где посетители могут насладиться прекрасной панорамой Будапешта прямо во время купания.

3. Исследуйте Будайские холмы (Várkerület)