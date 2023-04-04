Чем заняться в Будапеште: 13 идей для незабываемого путешествия
Летние каникулы и отпуска уже не за горами. Самое время строить планы. Почему бы не съездить в величественный Будапешт?
1. Посетите здание Парламента
Венгерский парламент, возвышающийся на левом берегу Дуная, является одной из главных достопримечательностей Будапешта. Здание, построенное в неоготическом стиле, поражает воображение: в нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 внутренних двориков. Фасад украшают статуи правителей Венгрии и Трансильвании. Интерьеры пышно декорированы на средневековый манер с использованием мозаичных панно, витражей и позолоты.
В купольном зале парламента хранится корона святого Стефана вместе со скипетром, державой и мечом. Первые двадцать минут каждого часа у коронационных регалий стоит почетный караул в исторических костюмах.
Забронировать экскурсию в парламент (в том числе на русском языке) можно ЗДЕСЬ.
Совсем недалеко от Парламента вы можете увидеть один из самых печальных памятников города - "Туфли на набережной". Это мемориал жертвам Холокоста. Во время Второй мировой войны на дунайскую набережную на грузовиках привозили евреев, приказывали им снять обувь, а затем расстреливали и скидывали в воду. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась нацистами для собственных нужд.
2. Расслабьтесь в термах
Природа щедра наградила Будапешт термальными источниками, поэтому совсем не удивительно, что здесь работает большое количество превосходных спа. Говорят, местная вода способна творить чудеса и лечит от всех болезней, а купание в термальном бассейне — одно из лучших развлечений в Будапеште.
Всемирно известные купальни Сечени - один из самых крупных спа-комплексов в Европе. Несмотря на то, что отдыхающих здесь много круглый год с утра до самого вечера, величественные архитектурные элементы и открытые бассейны по-прежнему делают это место обязательным для посещения.
По Будапешту разбросано очень много спа-комплексов. Большой популярностью славятся купальни Геллерт и Лукач, а также Рудаш, где посетители могут насладиться прекрасной панорамой Будапешта прямо во время купания.
3. Исследуйте Будайские холмы (Várkerület)
На холмах по правой стороне Дуная возвышается Будайская крепость - бывшая резиденция венгерских королей. Это не просто знаковая достопримечательность города, но и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость неоднократно разрушалась и перестраивалась, в наши дни в Королевском дворце Будайской крепости располагается Венгерская национальная галерея.
Обязательно пройдитесь по знаменитому Рыбацкому бастиону, откуда открывается бесподобная панорама Пешта и Дуная, и сфотографируйтесь на фоне изящной готической церкви Матиаша.
Если захотите выпить кофе и съесть вкусное пирожное, загляните в Ruszwurm, старейшую кондитерскую Венгрии.
Еще одна достопримечательность Будайских холмов - один из старейших в мире фуникулеров, который за считанные минуты доставить вас от Будайской крепости к набережной или наоборот. В качестве альтернативы можно сесть на автобус номер 16, который делает много остановок по всему городу, или просто подняться пешком (это не так далеко, как кажется).
4. Прокатитесь по центру города на трамвае номер 2
Маршрут будапештского трамвая номер 2 часто называют самым живописным в мире. Самая красивая часть пути проходит по берегу Дуная, откуда открывается великолепный вид на Будайскую крепость. Это отличная возможность посмотреть город, устроив себе необычную обзорную экскурсию по цене билета на общественный транспорт.
Совет: прекрасной альтернативной трамваю может стать прогулка по реке на кораблике. Выбор очень большой: дневные и вечерние круизы, с питанием или без, с живой музыкой или аудиогидами. Но если вы не хотите тратить деньги на экскурсионный круиз, можете воспользоваться общественными речными трамвайчиками, для проезда на которых требуются обычные транспортные билеты. Кораблик плывет "зигзагом", переходя с одного берега на другой.
5. Поднимитесь к куполу базилики
Базилика Св. Иштвана — самый большой и знаменитый храм Будапешта. В часовне собора хранятся мощи основателя Венгрии Иштвана, в том числе забальзамированная правая рука святого. Отделка храма отличается роскошью — все стены облицованы разнообразным мрамором с частыми вкраплениями художественной мозаики и росписями. Внутри собора можно увидеть статую Св. Иштвана, а также несколько барельефов из бронзы с изображениями сцен жития святого. Еще одна достопримечательность собора - его масштабный купол, расписанный картинами из истории сотворения мира. Поднимитесь к куполу пешком (193 ступени!) или на лифте, чтобы полюбоваться видами города с панорамной площадки.
6. Прогуляйтесь по проспекту Андраши и городскому парку
Это главный парадный проспект Будапешта, который за свою изящность даже получил название „будапештские Елисейские Поля“ и занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На проспекте много интересных объектов: Венгерский государственный оперный театр, различные музеи, университет изобразительных искусств и музыкальная академия. Помпезный проспект соединяет площадь Ференца Деака с площадью Героев и Городским парком.
Городской парк является одним из самых важных, самых больших и посещаемых парков в Будапеште. Помимо зеленых насаждений, здесь расположено множество других достопримечательностей, таких как сказочный замок Вайдахуньад, озеро, которое зимой превращают в каток, детские площадки, музеи, зоопарк и знаменитые бани Сечени.
Совет: если не хотите идти пешком, спуститесь в Метро Миллениум на проспекте Андраши (таблички метро обозначены желтым цветом). Именно здесь в конце XIX века была проложена самая первая линия метро в континентальной Европе.
7. Закажите чашечку кофе в исторической кофейне
Культура кофепития в Будапеште уходит корнями в глубь веков, а его классические кофейни — особая изюминка столицы Венгрии. Когда-то в этих кафе любили бывать многие писатели, поэты, художники, музыканты, актеры и политические деятели. Одним из самых известных считается New York Café, расположенное в центре Пешта, недалеко от площади Луйза Блаха. Кафе поражает своей роскошью и убранством, фресками на потолке. Здесь звучит венгерская музыка и царит атмосфера конца XIX века. Путешествие в прошлое предлагают и другие кафе - например, Gerbeaud Café, Hadik или Centrál.
8. Насладитесь панорамой города со смотровой площадки или бара на крыше
Извилистый Дунай, великолепные мосты и потрясающие достопримечательности делают Будапешт особенно красивым и фотогеничным. Чтобы в полной мере насладиться живописной панорамой города, поднимитесь на холм Геллерт, где расположено несколько смотровых площадок. Полный список всех смотровых площадок можно найти ЗДЕСЬ.
Если же вы устали от прогулок, то альтернативой может стать бар с прекрасным видом на город (например, Leo Rooftop Bar, Intermezzo Ice Terrace, Gozsdu Sky Terrace, St. Andrea Wine & Skybar). Полный список баров на крыше можно найти ЗДЕСЬ.
9. Проведите день на острове Маргит
Остров Маргит — самый большой зеленый оазис Будапешта - вытянут вдоль реки, его длина 2,5 км, а ширина всего 500 метров. Расположен примерно в получасе ходьбы от центра Будапешта, совсем недалеко от здания Парламента — визитной карточки Будапешта. Добраться до острова Маргит можно на автобусе, трамвае, речном трамвайчике, такси и пешком.
Среди достопримечательностей острова Маргит в Будапеште вы встретите: руины францисканского собора и женского доминиканского монастыря, церковь Святого Михаила, водонапорную башню, купальню „Палатинус“, два отеля с термальной водой, японский сад, танцующий фонтан, а также множество площадок, кафе и ресторанов.
Совет: направляйтесь к центральной части острова — большому фонтану, который светится и „танцует“ под музыку каждый час с весны до зимы. В 21:00 начинается мультимедийное шоу, когда на большом экране показывают изображения великих деятелей Венгрии.
10. Познакомьтесь с самобытной архитектурой Большой синагоги
Будапештская Большая синагога — самая крупная синагога в Европе. Расположена в еврейском квартале Пешта, где и по сей день проживает много евреев. Строительство синагоги проходило в 1854—1859 годах.
Построенное в 1854-1859 годах здание с зубчатым фасадом из красно-желтого глазурованного кирпича и двумя большими башенками стоит рядом с Венгерским еврейским музеем. Во дворе находится пронзительный мемориал Холокоста "Древо жизни“, созданный скульптором Имре Варгой.
11. Окунитесь в прошлое в парке Мементо
Парк „Мементо“ — музей в Будапеште, созданный по проекту Акоша Элееда и открывшийся в 1993 году. Основную часть парка занимает собрание скульптур социалистического периода истории Венгрии общей численностью в 40 экспонатов. Большая часть этих скульптур была демонтирована в 1989 году и свезена в парк, где был создан музей под открытым небом.
В парке находятся памятники Марксу и Энгельсу, Ленину, венгерским коммунистам во главе с лидером Венгерской революции 1919 года Белой Куном, памятники парламентёрам Илье Остапенко и Миклошу Штейнмецу, погибшим в 1944 году. В парке воссоздана атмосфера коммунистической эпохи, здесь можно увидеть, например, старую типовую телефонную будку и автомобиль Trabant производства ГДР.
12. Прокатитесь по детской железной дороге
Детская железная дорога появилась в Будапеште после Второй мировой войны в 1948 году, а спустя 2 года после открытия стала первой по протяженности в мире. Длина железнодорожного полотна составляет 11,7 километров.
Большинство работников детской узкоколейки — школьники 10–14 лет. В свободное от учебы время дети осваивают железнодорожные профессии — продают билеты на станциях и проверяют их наличие в вагонах, встречают поезда и готовят составы к отправлению, следят за порядком и объявляют остановки. Взрослые работают машинистами и начальниками станций.
Железнодорожные пути шириной 76 сантиметров проходят по живописным Будайским холмам от музея Детской железной дороги до последней станции трамвайного маршрута № 60 (зубчатая железная дорога). Маршрут включает мосты и тоннель длиной 198 метров. Составы делают остановки на 9 станциях, расположенных на удалении 1–1,5 километров друг от друга. Поезда ходят со скоростью до 20 км/ч. Поездка в одну сторону занимает около 40 минут.
Детская узкоколейка в Будапеште функционирует круглый год. С мая по август включительно дорога работает ежедневно, в остальные месяцы — все дни кроме понедельника. Первый поезд отъезжает от станции Széchenyi-hegy в 9:00—10:00 в зависимости от расписания, последний — в 16:00—18:00.
Расписание можно посмотреть ЗДЕСЬ.
13. Пройдитесь по руин-барам
Знаете, что такое руин-бар? Нет? В Будапеште вы не только о них услышите, но при желании сможете посетить!
Руин-бары ужа давно стали символом и туристической достопримечательностью венгерской столицы. Так называют бары, расположенные в старых и полуразрушенных центральных зданиях города, получивших новую интерпретацию, сохранив при этом оригинальные „голые“ стены, оконные проемы без стекол и входные проемы без дверей.
Интерьеры руин-баров эклектичны, здесь присутствуют: граффити на стенах, ретро-вещи, уличное искусство и музыка. Благодаря высокой популярности данных заведений среди туристов и некоторых местных жителей, по вечерам в руин-барах царит всеобщее веселье и нескончаемая тусовка, а в воздухе витают запахи спиртного и кальянов. Всё это создает неповторимую атмосферу, в которой гости заведений наслаждаются вечерне-ночной жизнью в непринужденной обстановке.
Вот несколько руин-баров, которые нельзя пропустить:
Szimpla Kert (Kazinczy, 14). Главный руинный бар, расположившийся на двух этажах. Каждый день здесь работают несколько баров: от пивного до винного, открытая кухня с грилем, кальянная, кинотеатр, выставки молодых художников каждый вечер – играют ди-джеи и музыканты. Утром в воскресенье можно купить свежий сыр или домашние закатки на фермерском рынке.
Ellato Kert (Kazinczy, 48). Большой бар между двух заброшенных домов с террасой, улыбчивыми барменами и акцентом на пиве и дешевой еде.
Kőleves kert (Kazinczy u. 37-39). Летний уличный бар, еще один из „золотого состава“ Казинци, открытый в 2009-м. Переводится как „Сад „Каменный суп“. Что ж, супы здесь действительно есть, но большего внимания заслуживает бар и атмосфера расслабленности.
Kuplung (Király, 46). Приятный маленький руинный бар, в котором лучше всего выпивать летом. На потолке – медузы, жарят сочные бургеры, а бармен всегда готов поддержать разговор на базовом английском.
Csendes (Magyar, 18). Милый руинный паб с летними столиками прямо в парке. Подвешенные к потолку куклы-барби, детские велосипеды, распиленные ванные – можно прийти только чтобы погрузиться в дикий микс интерьерных решений. Большой выбор вина, вкусная простая еда, низкие цены.
Fogas (Akácfa, 51). Бар и клуб с большой площадкой для танцев.
Corvinteto (Blaha Lujza ter, 1-2). Бар и клуб с панорамными видами на крыше старого универмага у метро Blaha Lujza.
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Источники: LonelyPlanet, Life-Globe, Budapestinfo, 34travel.me.